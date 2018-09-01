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Сергею Гармашу исполняется 60 лет
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Сергею Гармашу исполняется 60 лет 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
На счету Сергея Гармаша более полутора сотен ролей в театре и кино. Для миллионов поклонников он стал олицетворением мужественности и твердого русского характера благодаря своим персонажам, часто суровым и жестким, но неизменно узнаваемым и родственным российскому зрителю.
Но не многие знают, что нынешняя звезда сцены и большого экрана начинал свою карьеру в родном Херсоне за ширмой марионеточного театра, гастролировавшего по южным городам. «Какое-то просто сейчас для меня прям фантастическое время, понимаете, вот кибитка такая, автобус, семь человек в этом автобусе, и вот мы по двум побережьям — Черноморскому и Азовскому. Такая веселая молодая жизнь была», — с удовольствием вспоминает артист.
Первую роль на экране Гармаш сыграл в 1984 году. Военная драма «Отряд» режиссера Алексея Симонова не только открыла актеру дорогу в кино, но и ознаменовалась долгожданной свадьбой с Инной Тимофеевой. Расположения свой возлюбленной Сергей добивался более двух лет.
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«72 метра»Фильм-катастрофа о гибели подлодки от прославленного режиссера Владимира Хотиненко с участием звезд отечественного киноСделав успешную карьеру в кинематографе, Сергей состоялся и как превосходный театральный актер. Сразу же по окончании учебы при МХАТе Гармаш попал в труппу театра «Современник», где играет под руководством Галины Волчек по сей день, неизменно пользуясь заслуженной популярностью. В честь шестидесятилетия Сергея Гармаша 1 сентября в 10:15 на Первом канале все желающие смогут посмотреть документальный фильм «Сергей Гармаш. Какой из меня Ромео!».
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