Сергею Гармашу исполняется 60 лет

На счету Сергея Гармаша более полутора сотен ролей в театре и кино. Для миллионов поклонников он стал олицетворением мужественности и твердого русского характера благодаря своим персонажам, часто суровым и жестким, но неизменно узнаваемым и родственным российскому зрителю.

Но не многие знают, что нынешняя звезда сцены и большого экрана начинал свою карьеру в родном Херсоне за ширмой марионеточного театра, гастролировавшего по южным городам. «Какое-то просто сейчас для меня прям фантастическое время, понимаете, вот кибитка такая, автобус, семь человек в этом автобусе, и вот мы по двум побережьям — Черноморскому и Азовскому. Такая веселая молодая жизнь была», — с удовольствием вспоминает артист.

Первую роль на экране Гармаш сыграл в 1984 году. Военная драма «Отряд» режиссера Алексея Симонова не только открыла актеру дорогу в кино, но и ознаменовалась долгожданной свадьбой с Инной Тимофеевой . Расположения свой возлюбленной Сергей добивался более двух лет.

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