Биография Сергея Гармаша

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Леонидович Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне, Украина.

В 15 лет поступил в театральное училище в Днепропетровске (ныне — Днепр), работал в Херсонском театре кукол, служил в армии, затем поступил в школу-студию МХАТ (мастерская Ивана Тарханова).

В 1984 году состоялся дебют Сергея Гармаша в кино в военной драме Алексея Симонова «Отряд», где актер сыграл рядового Урина.

В 1990 году Гармаш познакомился с режиссером Вадимом Абдрашитовым и снялся в его ленте «Армавир» (1991). Через некоторое время Абдрашитов вновь пригласил актера на съемки. Актер исполнил роль Фиделя в фильме «Время танцора» (1997).

В 2000 году вышла драма Сергея Соловьева «Нежный возраст», в которой Гармаш сыграл роль отставного военного — школьного учителя по начальной военной подготовке.

За роль в фильме Валерия Тодоровского «Любовник» (2002) Сергей Гармаш номинировался на премию «Ника».

Пик славы Сергея Гармаша пришелся на 2007 год, когда он снялся в двух фильмах, номинированных на «Оскар»: в «12» режиссера Никиты Михалкова и «Катыни» польского режиссера Анджея Вайды . За исполнение роли присяжного в картине «12» актер стал лауреатом национальной кинематографической премия «Ника» за лучшую мужскую роль.

В 2008 году Гармаш исполнил роль отца главного героя в музыкальной драме Тодоровского «Стиляги». В этом фильме актер впервые запел в кино, исполнив песню «Человек и кошка» группы «Ноль».

В 2010-х годах Гармашу доставались в основном роли военных. В сериале «Контригра» (2011) он сыграл полковника Косачева, в «Белой гвардии» (2012) — петлюровского полковника Козыря-Лешко. В сериале «Гетеры майора Соколова» (2014) артист исполнил роль капитана Рязанцева в отставке.

Среди последних работ актера в кино: Данилов в послевоенной криминальной драме «Ленинград 46» (2014-2015), капитан Лапин в картине «Конец прекрасной эпохи» (2015), Павел Васильевич Иконников в сериале «Следователь Тихонов» (2016), Александр III в «Матильде» (2017), Хромов в комедии «Напарник» (2017), Николай Троцкий в историческом фильме «Троцкий» (2017), майор Таратута в мелодраме «Холодное танго» (2017).

В декабре 2017 года в прокат вышла спортивная драма «Движение вверх» с участием Сергея Гармаша.

Сергей Гармаш — народный артист РФ (2006).

Является лауреатом большого количества наград и премий, среди которых: премия «Ника» (за 2000, 2004, 2007 и 2011 годы), премия «Золотой орел» (2004, 2007, 2009), премия «Театрал» (2008) и другие.

Женат на актрисе Инне Тимофеевой . У пары двое детей: Дарья (1988) и Иван (2006).