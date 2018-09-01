Биография Сергея Гармаша 

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Леонидович Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне, Украина.
В 15 лет поступил в театральное училище в Днепропетровске (ныне — Днепр), работал в Херсонском театре кукол, служил в армии, затем поступил в школу-студию МХАТ (мастерская Ивана Тарханова).
По окончании обучения в 1984 году Сергей Гармаш был принят в труппу театра «Современник». Играл в спектаклях «Большевики» Михаила Шатрова (1985), «А поутру они проснулись» Василия Шукшина (1985), «Дороже жемчуга и злата» по пьесе Галины Соколовой по мотивам сказки Ханса Андерсена (1985), «Навеки — девятнадцатилетние» Григория Бакланова (1985), «Вдова Капет» Лиона Фейхтвангера (1986), «Обратная связь» Александра Гельмана (1987), «Кабала святош» Михаила Булгакова (1987), «Ревизор» Николая Гоголя (1987), «Случай в Виши» Артура Миллера (1987), «Плаха» Чингиза Айтматова (1988), «Смиренное кладбище» Сергея Каледина (1988), «Мурлин Мурло» Николая Коляды (1990), «Титул» Александра Галина (1993), «Карамазовы и ад» Николая Климонтовича по мотивам поздних произведений Федора Достоевского (1996), «Еще раз о голом короле» Леонида Филатова (2001), «Бесы» Федора Достоевского (2004) и другие.
В текущем репертуаре артиста: «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова (Лопахин), «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина (Ильин), «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова (Фамусов), «С наступающим…» по пьесе Родиона Овчинникова (Михаил Громов).
В 1984 году состоялся дебют Сергея Гармаша в кино в военной драме Алексея Симонова «Отряд», где актер сыграл рядового Урина.
В 1990 году Гармаш познакомился с режиссером Вадимом Абдрашитовым и снялся в его ленте «Армавир» (1991). Через некоторое время Абдрашитов вновь пригласил актера на съемки. Актер исполнил роль Фиделя в фильме «Время танцора» (1997).
Известность к актеру пришла после роли капитана в «Ворошиловском стрелке» (1999) Станислава Говорухина и майора Юрия Короткова в сериале Юрия Мороза по произведениям Александры Марининой «Каменская» (1999).
В 2000 году вышла драма Сергея Соловьева «Нежный возраст», в которой Гармаш сыграл роль отставного военного — школьного учителя по начальной военной подготовке.
За роль в фильме Валерия Тодоровского «Любовник» (2002) Сергей Гармаш номинировался на премию «Ника».
Пик славы Сергея Гармаша пришелся на 2007 год, когда он снялся в двух фильмах, номинированных на «Оскар»: в «12» режиссера Никиты Михалкова и «Катыни» польского режиссера Анджея Вайды. За исполнение роли присяжного в картине «12» актер стал лауреатом национальной кинематографической премия «Ника» за лучшую мужскую роль.
В 2008 году Гармаш исполнил роль отца главного героя в музыкальной драме Тодоровского «Стиляги». В этом фильме актер впервые запел в кино, исполнив песню «Человек и кошка» группы «Ноль».
В 2010-х годах Гармашу доставались в основном роли военных. В сериале «Контригра» (2011) он сыграл полковника Косачева, в «Белой гвардии» (2012) — петлюровского полковника Козыря-Лешко. В сериале «Гетеры майора Соколова» (2014) артист исполнил роль капитана Рязанцева в отставке.
Среди последних работ актера в кино: Данилов в послевоенной криминальной драме «Ленинград 46» (2014-2015), капитан Лапин в картине «Конец прекрасной эпохи» (2015), Павел Васильевич Иконников в сериале «Следователь Тихонов» (2016), Александр III в «Матильде» (2017), Хромов в комедии «Напарник» (2017), Николай Троцкий в историческом фильме «Троцкий» (2017), майор Таратута в мелодраме «Холодное танго» (2017).
В декабре 2017 года в прокат вышла спортивная драма «Движение вверх» с участием Сергея Гармаша.
Сергей Гармаш — народный артист РФ (2006).
Является лауреатом большого количества наград и премий, среди которых: премия «Ника» (за 2000, 2004, 2007 и 2011 годы), премия «Золотой орел» (2004, 2007, 2009), премия «Театрал» (2008) и другие.
Женат на актрисе Инне Тимофеевой. У пары двое детей: Дарья (1988) и Иван (2006).
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