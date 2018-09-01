Вечный капитан: Сергею Гармашу — 60

1 сентября 1958 года в украинском Херсоне родился Сергей Гармаш . Это сегодня он — народный артист России, а маленьким мальчиком доставлял немало проблем своей семье — его не раз исключали из школы за плохое поведение.

Он мечтал стать прославленным моряком, а стал великим артистом, любимым миллионами зрителей. Ни один блокбастер сегодня не обходится без участия Гармаша. Роли даются ему легко, он с лёгкостью может сыграть и простого оперуполномоченного, и ярого бандита, и сельского мужика, и честного семьянина.

На его счету больше сотни ролей в кино и не меньше отлично сыгранных спектаклей в театре «Современник». Ну и, конечно, невозможно не вспомнить гениальное озвучивание теле— и мультфильмов Сергея Леонидовича. Его приятный тембр с характерной хрипотцой узнают с первого слова.

Сергею Гармашу — 60. И в день рождения актёра News.ru предлагает вам вспомнить его главные роли.