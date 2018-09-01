Дарья Мороз празднует 35-летие

Обласканная критикой и любимая зрителями актриса к настоящему моменту уже имеет в багаже более шести десятков ролей в кино и почти тридцать театральных проектов. Особенным рекордом ее карьеры стоит назвать то, что первое появление Дарьи Мороз в кадре состоялось, когда ей было всего лишь три месяца от роду. Многим покажется неудивительно подобная судьба, ведь родителями Дарьи являются разносторонний кинематографист Юрий Мороз и замечательная актриса Марина Левтова , трагически погибшая в 2000 году.

Однако, следует отметить, что родители, знавшие всю сценическую «кухню» от и до, как раз не советовали дочери идти по своим топам. Девушка сама выбрала свою судьбу и не прогадала. Поворотным моментом можно назвать участие в фильме легендарного Георгия Данелия «Фортуна», за роль в котором Дарья удостоилась титула «Надежда Кинотавра».

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Мороз Дарья ЮрьевнаДарья Мороз — советская и российская театральная и киноактриса, в свои 34 года уже получившая звание заслуженной артистки России и имеющая в багаже две премии «Ника» и другие престижные награды. С тех пор она неустанно и с удовольствием трудится в актерской профессии, играя как во вполне мейнстримовых проектах, так и в авторском кино, исполняет песни и сложные художественно-спортивные композиции на телевизионных шоу, участвует в различных театральных постановках. За свою упорную и плодотворную работу в прошедшем августе Дарья Мороз закономерно была удостоена звания Народной артистки Российской Федерации.