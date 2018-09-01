Ещё
Дарья Мороз празднует 35-летие
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Дарья Мороз празднует 35-летие 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Обласканная критикой и любимая зрителями актриса к настоящему моменту уже имеет в багаже более шести десятков ролей в кино и почти тридцать театральных проектов. Особенным рекордом ее карьеры стоит назвать то, что первое появление Дарьи Мороз в кадре состоялось, когда ей было всего лишь три месяца от роду. Многим покажется неудивительно подобная судьба, ведь родителями Дарьи являются разносторонний кинематографист Юрий Мороз и замечательная актриса Марина Левтова, трагически погибшая в 2000 году.
Однако, следует отметить, что родители, знавшие всю сценическую «кухню» от и до, как раз не советовали дочери идти по своим топам. Девушка сама выбрала свою судьбу и не прогадала. Поворотным моментом можно назвать участие в фильме легендарного Георгия Данелия «Фортуна», за роль в котором Дарья удостоилась титула «Надежда Кинотавра».
больше по теме
Мороз Дарья ЮрьевнаДарья Мороз — советская и российская театральная и киноактриса, в свои 34 года уже получившая звание заслуженной артистки России и имеющая в багаже две премии «Ника» и другие престижные награды. С тех пор она неустанно и с удовольствием трудится в актерской профессии, играя как во вполне мейнстримовых проектах, так и в авторском кино, исполняет песни и сложные художественно-спортивные композиции на телевизионных шоу, участвует в различных театральных постановках. За свою упорную и плодотворную работу в прошедшем августе Дарья Мороз закономерно была удостоена звания Народной артистки Российской Федерации.
Teleprogramma.pro: последние новости
11 самых ярких ролей Евгения Леонова Муж Кэмерон Диаз романтично поздравил свою жену с Днем рождения Сергею Гармашу исполняется 60 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Отвратительные принцы из мультиков4
Кто пустил автомат Калашникова в кино19
Видео
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение