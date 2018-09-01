Российский режиссер заявил о сострадании Сенцову

Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский призвал киносообщество помнить о голодовке Олега Сенцова и назвал свои действия актом сострадания. Соответствующее заявление Косаковский сделал на 75-м Венецианском кинофестивале.

Режиссер вышел на сцену фестиваля в футболке с цифрой 111. Он отметил, что сегодня 111-ый день голодовки Олега Сенцова, и уточнил, что его действия — не политическое высказывание.

«Я не думаю, что международные кинофестивали — подходящая площадка для политических высказываний, они существуют для фильмов. Но как человек, как коллега Олега Сенцова, я не могу забывать, что наш коллега голодает 111-й день. Мы не должны забывать об этом», — сказал режиссёр на пресс-конференции в субботу.

Косаковский — лауреат премии «Ника» и «Триумф». На Венецианском фестивале он представил картину «Акварелла» в рамках документальной программы, передает «Интерфакс»