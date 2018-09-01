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Российский режиссер заявил о сострадании Сенцову
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Российский режиссер заявил о сострадании Сенцову 

News.ru + ещё 3 6 часов назад
Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский призвал киносообщество помнить о голодовке Олега Сенцова и назвал свои действия актом сострадания. Соответствующее заявление Косаковский сделал на 75-м Венецианском кинофестивале.
Режиссер вышел на сцену фестиваля в футболке с цифрой 111. Он отметил, что сегодня 111-ый день голодовки Олега Сенцова, и уточнил, что его действия — не политическое высказывание.
«Я не думаю, что международные кинофестивали — подходящая площадка для политических высказываний, они существуют для фильмов. Но как человек, как коллега Олега Сенцова, я не могу забывать, что наш коллега голодает 111-й день. Мы не должны забывать об этом», — сказал режиссёр на пресс-конференции в субботу.
Косаковский — лауреат премии «Ника» и «Триумф». На Венецианском фестивале он представил картину «Акварелла» в рамках документальной программы, передает «Интерфакс».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу в связи с ухудшением состояния украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России за терроризм.
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