Анна Котова-Дерябина: Я вам еще спою

Сериал «Большая игра» выходит на канале СТС 27 августа. Корреспондент «Вечерки» побеседовала с Анной Котовой-Дерябиной, сыгравшей одну из главных ролей в новой многосерийной комедии.

Футбол этим летом — самый модный тренд. И, конечно, телевизионщики никак не могли оказаться «вне игры». В новой комедии «Большая игра» обычный российский болельщик — «диванный» эксперт, который у экрана телевизора критикует игроков и весь наш футбол, вдруг становится главным тренером сборной. В роли врача команды зритель увидит актрису Анну Котову-Дерябину.

— Анна, «Большая игра» — сериал про футбол. Как относитесь к этому виду спорта?

— Очень болела за нашу сборную — я же россиянка! Но при этом я не ярый фанат и, честно говоря, плохо в футболе разбираюсь.

— Главный герой фильма становится тренером сборной, не являясь при этом специалистом в этой сфере. А вам приходилось заниматься делом, которому вы не обучались?

— Пару лет назад я проводила в течение года актерские тренинги. А это уже педагогика в каком-то смысле. Было интересно проверить себя — справлюсь или нет. Так всегда бывает: когда кидаешься во что-то новое, выходишь из зоны комфорта, обнаруживаешь свои слабые стороны, но, что более важно, открываешь в себе и сильные, неожиданные для тебя самой, качества.

Дмитрий Колчин , который исполнил главную роль в фильме, — кавээнщик, а не профессиональный актер. Как вам работалось с ним?

— Дмитрий меня по-хорошему удивил. Я не сразу узнала, что он не актер — настолько органично и убедительно он существует в своем персонаже. И текст быстро учит, и все у него как— т о по-человечески, живо получается. С ним очень приятно и легко на съемочной площадке, он полностью отдается работе.

— А зачем тогда вообще учиться на актера, получать академическое образование?

— Понимаете, есть кино, и есть театр. Кино максимально приближено к жизни. Для работы в театре, безусловно, нужны особые знания, надо соблюдать определенные законы и правила ремесла, чему нас и учат в институтах. А в кино, если ты органичен и раскрепощен, может все получиться — разумеется, при наличии если и не таланта, то хотя бы способностей. Их можно развить, но тут, мне кажется, необходима постоянная практика, что можно приравнять к обучению.

— Всегда мечтали стать актрисой?

— Я творчеством занималась с детства: с восьми лет и до окончания школы пела в фольклорном ансамбле. Мы выступали, много ездили на гастроли. То есть к сцене и к публике я привыкла. Мне это очень нравилось. Это такой кураж! В 11-м классе я целый год ходила на подготовительные курсы в ГИТИС, потом поступила в РАТИ.

— Родители не были против? Не говорили: «Получи, Аня, сначала серьезную профессию, потом посмотрим. Стань врачом, педагогом…»

— Нет, мама говорила: «Ну, попробуем стать звездой. В конце концов, если не получится, актерское образование и для жизни будет полезно». Но мне никогда не указывали: иди сюда или иди туда! В этом смысле мне повезло.

— Вы сказали, что пели. А почему мы вас не видим в музыкальных телепроектах?

— Я уже думаю о том, что надо бы вернуться к пению. Но прежде чем участвовать в каком-то музыкальном проекте, надо серьезно заняться вокалом, ведь как в любом деле здесь требуются постоянные тренировки. Как певицу я себя, конечно, позиционировать не собираюсь, но как поющую актрису — с удовольствием.

— Снимаясь в «Аритмии» Бориса Хлебникова , ожидали, что фильм ждет такой успех?

— Конечно, я надеялась, что картина понравится. Но предполагала, что отклик она получит среди зрителей, которые знакомы с творчеством Бори Хлебникова и любят авторское кино. А тут получилось, что, с одной стороны, это авторское кино, а с другой — абсолютно народное. История человечная и понятная всем.

— Вам как зрителю какие фильмы нравятся?

— Разные, я выбираю по настроению. За исключением ужастиков, их я уже достаточно насмотрелась в юности. Из последнего, что меня увлекло, — это британский сериал «Корона», про королеву Елизавету. Ну, во-первых, я, если можно так выразиться, фанат английской монархии. Для меня это что-то фантастическое: в наше время живут принцы, герцогини, королева! Королевские свадьбы, древние традиции… И сериал сыгран и снят великолепно!

— Когда смотрите фильмы со своим участием, самоедством занимаетесь?

— Я стараюсь трезво рассуждать: уже сделано, уже вышло, ты ничего не исправишь. Но проанализировать свою работу очень важно для будущих ролей. Было пару раз, когда совсем я себе не понравилась, но что поделаешь… Забыли и пошли дальше! Думаю, у каждого актера бывает такое.

— А среди близких кто выступает самым строгим вашим критиком?

— Мама может покритиковать. Я сначала говорю: «Ну, ладно! Что ты придираешься?», а потом понимаю, что она права, ведь со стороны все-таки виднее. А вот муж меня всегда хвалит и поддерживает.

— Как вы любите отдыхать?

— В прошлом году я впервые поехала в короткий отпуск одна и поняла: чтобы по-настоящему отдохнуть, мне обязательно нужна вода, книга и возможность ни с кем не разговаривать. Восстановить силы для меня — значит побыть наедине с собой и природой.

ДОСЬЕ

Анна Котова-Дерябина родилась в 1986 году в Москве. Окончила актерский факультет РАТИ и Высшую школу телевидения. С 2010 года — актриса «Театра. DOC» и Центра драматургии и режиссуры им. А. Казанцева и М. Рощина (на Беговой). В фильмографии актрисы больше 30 работ в сериалах, среди них «Любовь на районе», «Долгая счастливая жизнь», «Пока ночь не разлучит», «Аритмия» и другие.