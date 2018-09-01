В Евпатории открылся фестиваль «Солнечный остров»

ЕВПАТОРИЯ, 1 сен — РИА Новости Крым. На Театральной площади в Евпатории торжественно стартовал II Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров».

Перед началом мероприятия министр культуры РК Арина Новосельская , глава администрации Евпатории, президент фестиваля, народный артист России Дмитрий Харатьян и представитель «Почты Крыма» Любовь Шевченко провели спецгашение почтовой карточки, посвященной «Солнечному острову».

По словам президента фестиваля Дмитрия Харатьяна, «Солнечный остров» нацелен на развитие детского и семейного кинематографа, которому сейчас уделяется недостаточно внимания.

"Мы хотим, чтобы жители Крыма, дети, находящиеся здесь на отдыхе, на излечении, посмотрели те фильмы, которые выходят в прокат, но не доходят до массового зрителя, до широкой аудитории и на которые они, собственно говоря, рассчитывают", — пояснил он.

Со своей стороны глава Минкультуры Республики Арина Новосельская пообещала, что в следующем году бюджет фестиваля будет «существенно увеличен».

Открытию фестиваля предшествовал проход организаторов и участников мероприятия по традиционной красной дорожке, вдоль живых статуй, раздача автографов и фото со зрителями. А также концертная программа с участием воспитанников различных детских вокальных и хореографических коллективов.

Приветствуя участников и зрителей фестиваля, министр передала слова приветствия от главы Крыма Сергея Аксенова

"Это одно из самых главных событий в культуре Крыма и самое важное событие в детском городе Крыма Евпатории!" — подчеркнула она.

Со своей стороны Харатьян назвал Крым «территорией детства и детских желаний». "Крым — это территория детства, это солнечный остров мечты и детских желаний, которые наверняка сбываются, когда мы становимся немного старше… Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет море, пусть всегда будут дети, пусть всегда будет Крым, пусть всегда будут Евпатория и «Солнечный остров» нашего детства", — пожелал он.

По завершении церемонии открытия зрителям фестиваля на Театральной площади Евпатории показывают художественный фильм «Принцесса и дракон: тайна волшебного зеркала» режиссера Марины Нефедовой.

Фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» продлится до 6 сентября. В его конкурсную программу вошли по шесть полнометражных художественных и анимационных фильмов. В частности, в номинации «Игровое полнометражное кино» жюри представят фильмы: «Бегство рогатых викингов», «Последний богатырь», «Золотая рыбка», «Честное пионерское-3», «Детки напрокат», «Со дна вершины». В номинации «Анимационное полнометражное кино» покажут ленты: «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Смешарики. Дежавю», «Фиксики. Большой секрет», «Садко», «Стрела наследия». По словам президента фестиваля Дмитрия Харатьяна, выбирать лучшие фильмы вместе с кураторами номинаций будет детское жюри, в которое вошли учащиеся евпаторийских школ.

В рамках фестиваля запланированы творческие встречи и мастер-классы известных российских актеров, режиссеров, продюсеров, а также пресс-встречи, круглый стол и информационные показы. Также зрителям представят ретроспективу художественных фильмов, снятых в Крыму, в кинотеатрах под открытым небом на территории Дворца спорта и в сквере Героев Чернобыля. Всего на «Солнечном острове» будут функционировать 15 площадок в Евпатория, Саках и Симферополе.