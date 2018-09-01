Объявлены результаты детской премии «Главные герои-2018»

МОСКВА, 1 сентября. / ТАСС /. Победители национальной детской премии «Главные герои-2018» объявлены в субботу в Москве. В голосовании приняли участие более полумиллиона детей, сообщила соорганизатор мероприятия, главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

"Мы очень рады, что премии всего второй год, а она уже сильно выросла и была замечена большим количеством детей и их родителей. В голосовании приняли участие более полумиллиона детей! Премия, очевидно, становится площадкой для диалога между продюсерами и зрителями", — сказала соорганизатор мероприятия, главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

Победители были определены в 12 номинациях. Главным российским анимационным фильмом стал «Три богатыря и Морской царь», лучшим зарубежным фильмом был признан «Фердинанд». Победителем среди российских анимационных сериалов стал «Сказочный патруль», среди зарубежных — «My little pony. Дружба — это чудо». В номинации «Любимая детская песня» выбраны сразу два победителя — «Колыбельная» из «Маши и Медведя» и «Песенка друзей» из «Бременских музыкантов».

"Невозможное возможно" стал главным познавательным ТВ-проектом, а «Ералаш» — фаворит среди развлекательных. Актер Сергей Друзьяк , Марфа Колоскова и персонаж Каркуша из «Спокойной ночи, малыши!» выбраны любимыми ведущими. Главным российским анимационным героем стал Пин из мультфильма «Смешарики».

Премия «Главные герои» впервые состоялась в прошлом году и определила лучшие детские проекты и главных детских героев 2017 года. В голосовании приняли участие несколько десятков тысяч ребят со всей России. Торжественную церемонию награждения посетили около тысячи звездных гостей с детьми, среди них представители шоу-бизнеса, популярные исполнители, актеры и режиссеры, а телеверсию премии посмотрели около 2,5 млн человек.