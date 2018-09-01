Ещё
Объявлены результаты детской премии «Главные герои-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Объявлены результаты детской премии «Главные герои-2018» 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Победители национальной детской премии «Главные герои-2018» объявлены в субботу в Москве. В голосовании приняли участие более полумиллиона детей, сообщила соорганизатор мероприятия, главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.
"Мы очень рады, что премии всего второй год, а она уже сильно выросла и была замечена большим количеством детей и их родителей. В голосовании приняли участие более полумиллиона детей! Премия, очевидно, становится площадкой для диалога между продюсерами и зрителями", — сказала соорганизатор мероприятия, главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.
Победители были определены в 12 номинациях. Главным российским анимационным фильмом стал «Три богатыря и Морской царь», лучшим зарубежным фильмом был признан «Фердинанд». Победителем среди российских анимационных сериалов стал «Сказочный патруль», среди зарубежных — «My little pony. Дружба — это чудо». В номинации «Любимая детская песня» выбраны сразу два победителя — «Колыбельная» из «Маши и Медведя» и «Песенка друзей» из «Бременских музыкантов».
"Невозможное возможно" стал главным познавательным ТВ-проектом, а «Ералаш» — фаворит среди развлекательных. Актер Сергей Друзьяк, Марфа Колоскова и персонаж Каркуша из «Спокойной ночи, малыши!» выбраны любимыми ведущими. Главным российским анимационным героем стал Пин из мультфильма «Смешарики».
Премия «Главные герои» впервые состоялась в прошлом году и определила лучшие детские проекты и главных детских героев 2017 года. В голосовании приняли участие несколько десятков тысяч ребят со всей России. Торжественную церемонию награждения посетили около тысячи звездных гостей с детьми, среди них представители шоу-бизнеса, популярные исполнители, актеры и режиссеры, а телеверсию премии посмотрели около 2,5 млн человек.
ТАСС: последние новости
Михаил Боярский исполнит роль шевалье де Брильи в продолжении фильма о гардемаринах Фильм "Непрощенный" с Нагиевым откроет кинофестиваль в Великом Новгороде Режиссеру Коста-Гаврасу из-за розыгрыша пришлось опровергать сообщения о своей смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
А вы видите животных на фотографиях?48
11 самых ожидаемых российских сериалов осени
Видео
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение