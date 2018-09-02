Кто родился 2 сентября

А ещё в этот день родились:

Станислав Саламович Черчесов (55 лет), главный тренер сборной России по футболу. Заслуженный мастер спорта России. Заслуженный тренер России. Был вратарём в «Спартаке» (Орджоникидзе), «Спартаке» (Москва), «Динамо» (Дрезден), «Тироль» (Инсбрук). Более десяти лет играл за сборную СССР, а затем и России.

После окончания спортивной карьеры тренировал игроков австрийских клубов «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль». Был главным тренером московских клубов «Спартак» и «Динамо», краснодарского «Жемчужина-Сочи», грозненского «Терека», пермского «Амкара» и варшавского «Легии».

В августе 2016 года Станислав Черчесов возглавил сборную России по футболу.

Александр Георгиевич Филиппенко (74 года), актёр театра и кино. Народный артист РФ. Работал в Театре на Таганке и Театре им. Евг. Вахтангова, где был занят в спектаклях «Тартюф», «Ричард III», «Брестский мир», «Закат» и др. В 1995 году артист возглавил театр «Моно-Дуэт-Трио». Александр Филиппенко плодотворно сотрудничает с различными московскими театрами. На сцене «Сатирикона» он был занят в спектакле «Гамлет», в «Et Cetera» играл роль Антонио в постановке «Шейлок», в Театре-студии п/р Олега Табакова — Сатина в «На дне» и др.

Александр Филиппенко также известен как исполнитель моноспектаклей и эстрадных программ. Среди его моноспектаклей, «Голос отца», «Голубая книга», «Повесть о капитане Копейкине», «Мертвые души. Последние главы…» и др.

В кино актер дебютировал в 1969 году. Александр Филиппенко снимался в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Там, на неведомых дорожках», «Мой друг Иван Лапшин», «Ближний круг», «Мастер и Маргарита», «Счастливый конец», «Ленинград». Всего в около 80 картинах.

Валентин Иосифович Гафт (83 года), артист театра и кино. Народный артист РСФСР. Был актёром Театра им. Моссовета , Театра Сатиры, Ленкома. С 1970 года — ведущий артист «Современника». Среди наиболее известных театральных ролей Валентина Гафта — Городничий в «Ревизоре», Петр Адуев в «Обыкновенной истории», Хиггинс в «Пигмалионе», Людовик XIV в «Кабале святош», Рахлин в «Коте домашней средней пушистости», Лейзер в «Трудных людях».

Среди киноработ Валентина Гафта наиболее известны роли в картинах «Гараж», «Забытая мелодия для флейты», «Визит к Минотавру», «Анкор, еще анкор!», «Сирота казанская», «Небеса обетованные» и др. Всего актёр снялся в более 70 картинах.

Евгений Павлович Леонов (1926-1994), актёр театра и кино. Народный артист СССР. Работал в Театре им. Станиславского, Театре им. Маяковского. С 1974 года был актёром Ленкома. Среди самых значительных театральных работ Евгения Леонова, царь Креон в «Антигоне», Ванюшин в «Детях Ванюшина», Иванов в одноименной пьесе Антона Чехова , Тевье-молочник в «Поминальной молитве» и др.

В кино актёр дебютировал в 1948 году в картине «Карандаш на льду». Широкую известность ему принесла кинокомедия «Полосатый рейс». Всего Евгений Леонов снялся в более 60 фильмах. Среди них, «Дело Румянцева» «Тридцать три», «Осенний марафон», «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Зигзаг удачи», «Кин-дза-дза», «Афоня» и др.

Голосом Евгения Леонова говорят персонажи мультфильмов «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы», «Смех и горе у Бела моря», и, конечно же, Винни-Пух из популярного мультфильма Федора Хитрука

Учёный — один из пионеров ракетно-космической техники, основоположник отечественного жидкостного ракетного двигателестроения. Валентин Глушко руководил созданием орбитальной станции «Мир», многоразовой космической транспортной системы «Энергия-Буран», серий космических кораблей «Союз Т» и «Союз ТМ» и др.