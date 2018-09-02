Кто родился 2 сентября 

Леонид Леонидович Левин (44 года), председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Возглавлял PR-службу рекламного агентства «Медиа-Стар», PR-агентство и коммуникационную группу «Тайный Советник». Избирался депутатом Государственной Думы шестого созыва.
А ещё в этот день родились:
Андрей Евгеньевич Клычков (39 лет), временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области. Работал в КПРФ, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя Юридической службы Центрального комитета партии. Входил в состав Центральной избирательной комиссии РФ. Неоднократно избирался депутатом Московской городской думы. 5 октября 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области.
Станислав Саламович Черчесов (55 лет), главный тренер сборной России по футболу. Заслуженный мастер спорта России. Заслуженный тренер России. Был вратарём в «Спартаке» (Орджоникидзе), «Спартаке» (Москва), «Динамо» (Дрезден), «Тироль» (Инсбрук). Более десяти лет играл за сборную СССР, а затем и России.
После окончания спортивной карьеры тренировал игроков австрийских клубов «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль». Был главным тренером московских клубов «Спартак» и «Динамо», краснодарского «Жемчужина-Сочи», грозненского «Терека», пермского «Амкара» и варшавского «Легии».
В августе 2016 года Станислав Черчесов возглавил сборную России по футболу.
Александр Георгиевич Филиппенко (74 года), актёр театра и кино. Народный артист РФ. Работал в Театре на Таганке и Театре им. Евг. Вахтангова, где был занят в спектаклях «Тартюф», «Ричард III», «Брестский мир», «Закат» и др. В 1995 году артист возглавил театр «Моно-Дуэт-Трио». Александр Филиппенко плодотворно сотрудничает с различными московскими театрами. На сцене «Сатирикона» он был занят в спектакле «Гамлет», в «Et Cetera» играл роль Антонио в постановке «Шейлок», в Театре-студии п/р Олега Табакова — Сатина в «На дне» и др.
Александр Филиппенко также известен как исполнитель моноспектаклей и эстрадных программ. Среди его моноспектаклей, «Голос отца», «Голубая книга», «Повесть о капитане Копейкине», «Мертвые души. Последние главы…» и др.
В кино актер дебютировал в 1969 году. Александр Филиппенко снимался в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Там, на неведомых дорожках», «Мой друг Иван Лапшин», «Ближний круг», «Мастер и Маргарита», «Счастливый конец», «Ленинград». Всего в около 80 картинах.
Валентин Иосифович Гафт (83 года), артист театра и кино. Народный артист РСФСР. Был актёром Театра им. Моссовета, Театра Сатиры, Ленкома. С 1970 года — ведущий артист «Современника». Среди наиболее известных театральных ролей Валентина Гафта — Городничий в «Ревизоре», Петр Адуев в «Обыкновенной истории», Хиггинс в «Пигмалионе», Людовик XIV в «Кабале святош», Рахлин в «Коте домашней средней пушистости», Лейзер в «Трудных людях».
Среди киноработ Валентина Гафта наиболее известны роли в картинах «Гараж», «Забытая мелодия для флейты», «Визит к Минотавру», «Анкор, еще анкор!», «Сирота казанская», «Небеса обетованные» и др. Всего актёр снялся в более 70 картинах.
Евгений Павлович Леонов (1926-1994), актёр театра и кино. Народный артист СССР. Работал в Театре им. Станиславского, Театре им. Маяковского. С 1974 года был актёром Ленкома. Среди самых значительных театральных работ Евгения Леонова, царь Креон в «Антигоне», Ванюшин в «Детях Ванюшина», Иванов в одноименной пьесе Антона Чехова, Тевье-молочник в «Поминальной молитве» и др.
В кино актёр дебютировал в 1948 году в картине «Карандаш на льду». Широкую известность ему принесла кинокомедия «Полосатый рейс». Всего Евгений Леонов снялся в более 60 фильмах. Среди них, «Дело Румянцева» «Тридцать три», «Осенний марафон», «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Зигзаг удачи», «Кин-дза-дза», «Афоня» и др.
Голосом Евгения Леонова говорят персонажи мультфильмов «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы», «Смех и горе у Бела моря», и, конечно же, Винни-Пух из популярного мультфильма Федора Хитрука.
Валентин Петрович Глушко (1908-1989), советский инженер-конструктор. Академик АН СССР. Дважды Герой Социалистического Труда.
Был главным конструктором ОКБ‑456 (ныне — НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко), директором и генеральным конструктором НПО «Энергия» (ныне — РКК «Энергия» им. С. П. Королева).
Учёный — один из пионеров ракетно-космической техники, основоположник отечественного жидкостного ракетного двигателестроения. Валентин Глушко руководил созданием орбитальной станции «Мир», многоразовой космической транспортной системы «Энергия-Буран», серий космических кораблей «Союз Т» и «Союз ТМ» и др.