Биография Елены Прокловой

Елена с четырех лет занималась спортивной гимнастикой, в 11 лет получила разряд мастера спорта.

После разделения МХАТ СССР на две самостоятельные труппы Елена Проклова играла в спектаклях МХАТ (ныне МХТ) имени Антона Чехова: Эльмира ("Тартюф" Жана-Батиста Мольера), Октавия ("Портрет" Славомира Мрожека), Пат ("Перламутровая Зинаида" Михаила Рощина), Эстер ("Эквус" Питера Шеффера), Варя ("Вишневый сад" Антона Чехова), Веселкина ("Варвары" Максима Горького). В начале 1990-х актриса ушла из театра.

Позже Проклова работала в театрах по договорам. Играла в постановке «Все сначала» театрального агентства «Арт-Партнер XXI», в спектаклях «Все проходит» и «Семейная идиллия» в «Антрепризе Александра Абдуллова», в спектакле «Омут любви» театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной и др.

Кинодебют актрисы состоялся в 1966 году в мелодраме Александра Митты «Звонят, откройте дверь». Фильм стал лауреатом Венецианского кинофестиваля.

Позднее режиссер Геннадий Казанский предложил ей роль Герды в экранизации пьесы Евгения Шварца «Снежная королева». Сказка вышла на большие экраны в 1967 году и была тепло встречена юными зрителями. На фестивале «Алая гвоздика» и на фестивале в Боготе (Колумбия) детский фильм был удостоен главных призов.

В последующие два года Проклова снялась у Ричарда Викторова в «Переходном возрасте» (1968) и у Александра Митты в «Гори, гори, моя звезда» (1969).

В 1990-х-2000-х годах актриса снималась в мини-сериале по новеллам Антона Чехова «Чехов и Ко» (1998), детективе «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского» (1999), комедийной мелодраме Дмитрия Астрахана «Желтый карлик» (2001), драме Дмитрия Брусникина «Счастье по рецепту» (2006) и др.

Наибольшую славу актрисе принесли работы в лентах «Собака на сене» (1977), «Мимино» (1977) и «Будьте моим мужем» (1981).

Актриса участвовала в телепроектах Первого канала «Последний герой» и «Большие гонки». Также была ведущей двух передач на Первом канале: «Малахов+» в 2006 году и «ЖКХ» в 2010-2012 годах.

В 1999 году актриса выпустила книгу «В роли себя самой».

Елена Проклова — заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1977), лауреат 2-й премии Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Призы за актерскую работу» (1976), лауреат премии МКФ в Панаме и других наград.