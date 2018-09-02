Биография Елены Прокловой 

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Игоревна Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Дед, Виктор Проклов, был актером, работал вторым помощником режиссера.
Елена с четырех лет занималась спортивной гимнастикой, в 11 лет получила разряд мастера спорта.
В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова) и была принята в труппу МХАТ СССР имени Максима Горького. Среди ее ролей: Первый поваренок ("Три толстяка" Юрия Олеши и Михаила Горюнова), Митиль ("Синяя птица" Мориса Метерлинка), Маша Забелина ("Кремлевские куранты" Николая Погодина), дочь Земляники ("Ревизор" Николая Гоголя), Лариса ("Эшелон" Михаила Рощина), Валентина ("Валентин и Валентина" Михаила Рощина), Ирина ("Утиная охота" Александра Вампилова), Констанция Вебер ("Амадей" Питера Шеффера), Манекенщица ("Призраки среди нас" Кобо Абэ), Наташа ("Три сестры" Антона Чехова), Тина ("Юристы" Рольфа Хоххута), Галина ("Тамада" Александра Галина).
После разделения МХАТ СССР на две самостоятельные труппы Елена Проклова играла в спектаклях МХАТ (ныне МХТ) имени Антона Чехова: Эльмира ("Тартюф" Жана-Батиста Мольера), Октавия ("Портрет" Славомира Мрожека), Пат ("Перламутровая Зинаида" Михаила Рощина), Эстер ("Эквус" Питера Шеффера), Варя ("Вишневый сад" Антона Чехова), Веселкина ("Варвары" Максима Горького). В начале 1990-х актриса ушла из театра.
Позже Проклова работала в театрах по договорам. Играла в постановке «Все сначала» театрального агентства «Арт-Партнер XXI», в спектаклях «Все проходит» и «Семейная идиллия» в «Антрепризе Александра Абдуллова», в спектакле «Омут любви» театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной и др.
Кинодебют актрисы состоялся в 1966 году в мелодраме Александра Митты «Звонят, откройте дверь». Фильм стал лауреатом Венецианского кинофестиваля.
Позднее режиссер Геннадий Казанский предложил ей роль Герды в экранизации пьесы Евгения Шварца «Снежная королева». Сказка вышла на большие экраны в 1967 году и была тепло встречена юными зрителями. На фестивале «Алая гвоздика» и на фестивале в Боготе (Колумбия) детский фильм был удостоен главных призов.
В последующие два года Проклова снялась у Ричарда Викторова в «Переходном возрасте» (1968) и у Александра Митты в «Гори, гори, моя звезда» (1969).
В 1970-х-1980-х годах актриса исполнила роли Танюши Фешевой в картине Иосифа Хейфица «Единственная» (1975), Татьяны Елкиной в фильме Юлия Карасика «Собственное мнение» (1977), Шейлы в детективе «Инспектор Гулл» (1979) Александра Прошкина, сыграла Юлию в картине «Будь счастлива, Юлия» (1983) Якоба Бургиу, Наталью Слепневу в фильме «Из жизни начальника уголовного розыска» (1983) Степана Пучиняня, Одри Ламонт в фантастической ленте «Идеальное преступление» (1989) Игоря Вознесенского и др.
В 1990-х-2000-х годах актриса снималась в мини-сериале по новеллам Антона Чехова «Чехов и Ко» (1998), детективе «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского» (1999), комедийной мелодраме Дмитрия Астрахана «Желтый карлик» (2001), драме Дмитрия Брусникина «Счастье по рецепту» (2006) и др.
Наибольшую славу актрисе принесли работы в лентах «Собака на сене» (1977), «Мимино» (1977) и «Будьте моим мужем» (1981).
Актриса участвовала в телепроектах Первого канала «Последний герой» и «Большие гонки». Также была ведущей двух передач на Первом канале: «Малахов+» в 2006 году и «ЖКХ» в 2010-2012 годах.
В 1983 году Проклова озвучила персонажа актрисы Галины Беляевой в фильме Эмиля Лотяну "Анна Павлова".
В 1999 году актриса выпустила книгу «В роли себя самой».
В 2006-2008 годах Елена Проклова являлась членом Общественной палаты Российской Федерации.
Елена Проклова — заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1977), лауреат 2-й премии Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Призы за актерскую работу» (1976), лауреат премии МКФ в Панаме и других наград.
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