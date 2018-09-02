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С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России А. Филиппенко
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С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России А. Филиппенко 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Александра Филиппенко. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра.
«Выдающийся актер, Вы вписали много незабываемых страниц в летопись отечественного искусства. Каждая Ваша роль — это точное попадание в образ. Каждый Ваш моноспектакль — яркое явление в театральной жизни Москвы и России. Желаю Вам, уважаемый Александр Георгиевич, доброго здоровья, благополучия, новых интересных ролей и проектов», — говорится в телеграмме.
А. Филиппенко родился 2 сентября 1944 г. в Москве. Советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Снялся более чем в 80 фильмах.
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