С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР В. Гафта

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Валентина Гафта . Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра.

«Всенародно любимый актер, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. С Вашим именем связана целая эпоха в жизни театра «Современник», на сцене которого Вы создали десятки незабываемых образов. На популярных фильмах с Вашим участием выросли несколько поколений зрителей. Обладая необыкновенным чувством юмора, стиля и языка, Вы завоевали массу поклонников своим ярким поэтическим творчеством. Желаю Вам, уважаемый Валентин Иосифович, бодрости духа, благополучия, добра и долгих лет жизни», — говорится в телеграмме.