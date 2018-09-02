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С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР В. Гафта
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С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР В. Гафта 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра.
«Всенародно любимый актер, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. С Вашим именем связана целая эпоха в жизни театра «Современник», на сцене которого Вы создали десятки незабываемых образов. На популярных фильмах с Вашим участием выросли несколько поколений зрителей. Обладая необыкновенным чувством юмора, стиля и языка, Вы завоевали массу поклонников своим ярким поэтическим творчеством. Желаю Вам, уважаемый Валентин Иосифович, бодрости духа, благополучия, добра и долгих лет жизни», — говорится в телеграмме.
В. Гафт родился 2 сентября 1935 г. в Москве. Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1984 г.). В школьные годы участвовал в самодеятельности, в 1957 г. окончил Школу-студию МХАТ, затем работал в Московском драматическом театре, Театре им. Моссовета, Театре им. Ленкома, Театре сатиры. С 1969 г. — ведущий актер труппы московского театра «Современник».
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