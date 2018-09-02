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Александр Кознов: что произошло с популярным актером периода перестройки
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Александр Кознов: что произошло с популярным актером периода перестройки 

Умная 11 часов назад
Фото: Умная
Сегодня имя этого актера почти забыто. А между тем Александр Кознов был одним из самых талантливых и красивых актеров отечественного кинематографа. Настоящая слава к нему пришла в эпоху перестройки, когда Кознов исполнил роли в таких картинах как «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии» и «Рыцарский замок». К сожалению, Кознов рано ушел из жизни.
Путь к славе
Александр Вячеславович Кознов являлся уроженцем Башкирской республики, города Уфы. Он родился там в 1963 году. Александр с детства проявлял актерские способности, поэтому после школы пошел в местный институт искусств. Вот только Кознов грезил о большем, чем о местечковой славе. А потому он оставил вуз и отправился покорять Москву.
В столице Александр подал документы в знаменитое Щукинское училище и был принят. Молодого артиста, едва окончившего обучение в Щуке, взяли в театр имени Р. Симонова. А уже через несколько месяцев Кознов перешел в театр Вахтангова.
Благородный рыцарь
Внимание кинорежиссеров Кознов привлек благодаря драме Владимира Наумова «Выбор», снятому по роману Юрия Бондарева. Там актер блестяще сыграл молодого Илью Рамзина. Было это в 1987 году. После этой картины Александра Вячеславовича стали приглашать и на другие роли.
Настоящая слава пришла к Кознову после сотрудничества с Сергеем Тарасовым, а в частности его фильмам «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии» (1988-1989 годы) и «Рыцарский замок» (1990-1991 годы). Благородные герои этих картин в исполнении Александра Кознова покорили сердца зрителей.
Болезнь
В последующие годы Кознов появился еще в нескольких фильмах, а также играл в театре и почти год озвучивал ток-шоу Владимира Соловьева «Поединок». Несмотря на столь яркие работы, Александр Вячеславович не успел получить никаких наград и званий. Он ушел из жизни в конце декабря 2009 года. Кознову было всего 46 лет. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.
Александр Кознов был женат на своей коллеге Елене Дробышевой. В семье появился сын Филипп. Но супруги вскоре расстались. Кознов-младший решил не повторять судьбу своих родителей и от актерской карьеры отказался.
Сообщение Александр Кознов: что произошло с популярным актером периода перестройки появились сначала на Умная.
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