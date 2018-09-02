«Папины дочки» выросли: чем сейчас занимаются и как выглядят актрисы сериала?

С моменты выхода последней серии популярного сериала «Папины дочки» прошло уже пять лет! Недавно мы удивлялись, как изменился актер Михаил Казаков (30), сыгравший в нем неуклюжего двоечника Полежайкина, а теперь решили узнать, как изменились и другие герои сериала.

Мирослава Карпович сыграла в сериале 16-летнюю девушку, когда ей самой был уже 21 год. Сейчас Мирославе 31 и актерскую деятельность она бросать, кажется, не собирается. Правда, на телеэкранах ее уже не увидишь, зато на театральной сцене она появляется часто: Карпович играет в спектакле «Ордалии» в театре «Луны» и в комедии «Номер 13» в Театриуме на Серпуховке.

Сериал принес ей большую известность как актрисе, а после фотосессии для журнала MAXIM Мирослава стала настоящим секс-символом!

https://www.youtube.com/watch?v=TIwpOafo_9c Кстати, в отличие от своей легкомысленной героини Маши, Мирослава считает, что муж должен быть один и навсегда.

Анастасию Сиваеву (26) многие помнят еще по «Ералашу» и «Улице Сезам», но настоящую известность она получила именно после роли Даши Васнецовой в сериале.

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В «Папиных дочках» героиня Сиваевой — закрытая с очень специфическим отношением к жизни девушка. И, судя по всему, сама Настя такая же. После закрытия сериала она не появляется на телеэкранах или на сцене театра, а на публике ее можно увидеть только во время благотворительных или других общественных мероприятий.

У Дарьи Мельниковой (26) получилось построить самую успешную карьеру после завершения «Папиных дочек». Она сыграла главную роль в картине «Стальная бабочка» и еще несколько раз появлялась на экране в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «С пяти до семи», «Однажды» и в сериале «Гетеры майора Соколова».

На съемках последнего она, кстати, познакомилась со своим будущим мужем — Артуром Смольяниновым (34). Пара поженилась в 2013-м, а в 2015-м Дарья впервые стала мамой — она родила сына. А сейчас фанаты актрисы уверены: они с Артуром снова готовятся стать родителями! По крайней мере, так им кажется по фотографиям в Instagram Мельниковой.

https://www.instagram.com/p/BlUuWDhn-nR/?taken-by=melnikovadsh

Елизавета Арзамасова (23) очень похожа на умную и целеустремленную героиню, которую она сыграла в сериале. В кино Лиза начала сниматься еще в четыре года и после окончания «Папиных дочек» актерскую деятельность продолжила: на ее счету роли в фильмах и сериалах «Корпоратив», «Братья Карамазовы», «Любовь в большом городе», «Достоевский» и других.

https://www.youtube.com/watch?v=-JImcvlt-Wo Кстати, Лиза не только талантливая актриса, но еще и певица! Она записала несколько сольных песен, а на одну из них, «Я твое солнце», даже сняла клип. А еще голос Лизы можно услышать в мультфильме «Храброе сердце» — в нем она озвучила главную героиню.

Полина Васнецова или Пуговка, как все ее называли, была самой младшей из сериальных сестер. Да и сама Екатерина Старшова (16), исполнившая ее роль, еще даже не пошла в школу, когда стартовали съемки сериала. Тогда ей было 6 лет, а в этом году Катя экстернатом закончила школу с золотой медалью!

И, кажется, карьеру актрисы она строить не собирается: Катя мечтает стать врачом или заниматься наукой.

А еще Старшова активно занимается фигурным катанием, и именно на тренировках она познакомилась со своим бойфрендом.

Филипп Бледный (30) совсем недавно появился на экране в сериалах «Кухня» и «Элеон» на СТС и многие не сразу признали в нем того ботаника, которого он сыграл в «Папиных дочках».

По сюжету сериала, герой Филиппа встречался с Дашей Васнецовой и многие приписывали актерам роман и в жизни, но ничего, кроме дружбы, их не связывает.

После окончания сериала он сыграл Ивана Бездомного в спектакле «Мастер и Маргарита», а самым крупным его проектом стали как раз сериалы «Кухня» и «Элеон».

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