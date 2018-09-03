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Восточный экономический форум откроют оперой
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Восточный экономический форум откроют оперой 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Культурную программу Восточного экономического форума, который стартует 11 сентября, откроет «Царская невеста». На Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке покажут премьеру оперы Римского-Корсакова. Об этом сообщила «Российская газета».
«Это будет классическая постановка по драме Льва Мея, в ее основе исторический эпизод третьей женитьбы царя Ивана Грозного. Главное для нас — погрузиться и расшифровать мелодический и драматический планы, которые Римский-Корсаков вложил в эту грандиозную русскую оперу, чтобы создать глубокую психологическую и музыкальную драму», — сообщил режиссер спектакля Вячеслав Стародубцев.
В постановке на главных ролях будут солисты оперной труппы Приморской сцены. Музыкальным руководителем спектакля назначен главный дирижер местной сцены Мариинки Павел Селков.
Специально для Приморья спектакль обретет новые краски. Постановщиком стал главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев. Инновацией к классической постановке будет визуальный ряд Вадима Дуленко.
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