Восточный экономический форум откроют оперой

Культурную программу Восточного экономического форума, который стартует 11 сентября, откроет «Царская невеста». На Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке покажут премьеру оперы Римского-Корсакова. Об этом сообщила «Российская газета».

«Это будет классическая постановка по драме Льва Мея, в ее основе исторический эпизод третьей женитьбы царя Ивана Грозного . Главное для нас — погрузиться и расшифровать мелодический и драматический планы, которые Римский-Корсаков вложил в эту грандиозную русскую оперу, чтобы создать глубокую психологическую и музыкальную драму», — сообщил режиссер спектакля Вячеслав Стародубцев

В постановке на главных ролях будут солисты оперной труппы Приморской сцены. Музыкальным руководителем спектакля назначен главный дирижер местной сцены Мариинки Павел Селков.