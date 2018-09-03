Картины из пяти стран покажут на фестивале документального кино в Якутии

ЯКУТСК, 3 сентября. / ТАСС /. Более 10 картин режиссеров из России, Германии, Франции, Италии, Израиля покажут в рамках международного кинофестиваля документального кино в Якутске, который будет проходить с 6 по 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и духовного развития региона.

"Открытие состоится 6 сентября фильмом «24 снега». В течение фестиваля зритель сможет познакомиться с программой передвижных документальных кинопоказов DOCMOBIL от Гете-Института, увидеть фильмы-победители разных лет известного фестиваля «Докер», лучшие документальные работы якутских авторов и принять участие в деловой программе", — говорится в сообщении.

На фестивале покажут фильмы режиссеров Вима Вендерса и Фатиха Акина, которые представлены в программе от Гете-Института, а также картины, посвященные вопросам культуры и жизни народов Арктики.