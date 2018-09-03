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Картины из пяти стран покажут на фестивале документального кино в Якутии
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Картины из пяти стран покажут на фестивале документального кино в Якутии 

ТАСС 5 часов назад
ЯКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Более 10 картин режиссеров из России, Германии, Франции, Италии, Израиля покажут в рамках международного кинофестиваля документального кино в Якутске, который будет проходить с 6 по 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и духовного развития региона.
"Открытие состоится 6 сентября фильмом «24 снега». В течение фестиваля зритель сможет познакомиться с программой передвижных документальных кинопоказов DOCMOBIL от Гете-Института, увидеть фильмы-победители разных лет известного фестиваля «Докер», лучшие документальные работы якутских авторов и принять участие в деловой программе", — говорится в сообщении.
На фестивале покажут фильмы режиссеров Вима Вендерса и Фатиха Акина, которые представлены в программе от Гете-Института, а также картины, посвященные вопросам культуры и жизни народов Арктики.
Организаторами являются Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Управление культуры и духовного развития администрации Якутска, Гете-Институт и Международный фестиваль документального кино «Докер».
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