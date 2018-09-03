В Москве представили книгу об известном актере оренбуржце Викторе Борцове 

В Москве на прошлой неделе художественный руководитель Государственного академического Малого театра России представил труппе книгу «Виктор Андреевич, выйдите на первый план».
Народный артист СССР Юрий Соломин заявил своим коллегам, что читал произведение Галины Полтавской и Наталии Пашкиной со слезами на глазах. Книга посвящена уроженцу Оренбурга актеру театра и кино Виктору Андреевичу Борцову. Издание фолианта инициировал сам Юрий Мефодьевич.
Дата официальной презентации книги в столице пока не известна, но Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» уже пообещал, что ее представят и в Оренбурге.
Авторы книги рассказывают о детстве и юности артиста, о культурной, в частности театральной, жизни Оренбурга, о тех личностях, которые сыграли важную роль в жизни Борцова, среди них и Леонид Броневой. В издание также вошли воспоминания оренбургского журналиста Вильяма Савельзона, создателя студенческого театра мединститута «Горицвет» Ефима Цинберга, подруги детства Зои Асеевой, актера театра и кино Георгий Мартынюка, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.
Справка
Виктор Борцов (14 июня 1934, Оренбург — 20 мая 2008, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР. С 1957 года служил в Малом театре, переиграл весь классический репертуар. Прославился ролями в фильмах: «Покровские ворота», «Гардемарины, вперёд!», «Не хлебом единым», «Баллада о старом оружии» и др.