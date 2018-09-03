В Москве представили книгу об известном актере оренбуржце Викторе Борцове

В Москве на прошлой неделе художественный руководитель Государственного академического Малого театра России представил труппе книгу « Виктор Андреевич , выйдите на первый план».

Народный артист СССР Юрий Соломин заявил своим коллегам, что читал произведение Галины Полтавской и Наталии Пашкиной со слезами на глазах. Книга посвящена уроженцу Оренбурга актеру театра и кино Виктору Андреевичу Борцову. Издание фолианта инициировал сам Юрий Мефодьевич.

Дата официальной презентации книги в столице пока не известна, но Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» уже пообещал, что ее представят и в Оренбурге.

Авторы книги рассказывают о детстве и юности артиста, о культурной, в частности театральной, жизни Оренбурга, о тех личностях, которые сыграли важную роль в жизни Борцова, среди них и Леонид Броневой . В издание также вошли воспоминания оренбургского журналиста Вильяма Савельзона, создателя студенческого театра мединститута «Горицвет» Ефима Цинберга, подруги детства Зои Асеевой, актера театра и кино Георгий Мартынюка, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.

Справка

Виктор Борцов (14 июня 1934, Оренбург — 20 мая 2008, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР. С 1957 года служил в Малом театре, переиграл весь классический репертуар. Прославился ролями в фильмах: «Покровские ворота», «Гардемарины, вперёд!», «Не хлебом единым», «Баллада о старом оружии» и др.