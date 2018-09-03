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В Башкирском театре оперы и балета прочитают цикл лекций о «Фаусте»
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В Башкирском театре оперы и балета прочитают цикл лекций о «Фаусте» 

Собака.ru 3 часа назад
Фото: Собака.ru
Гости смогут пообщаться с главным режиссером театра, с доктором философских наук и с уфимским протоиереем. С 8 сентября Башкирский государственный театр оперы и балета начинает цикл встреч перед премьерными показами оперы Шарля Гуно «Фауст». Три встречи объединят одной темой — образом «Фауста» в культуре, религии и философии.
Первая встреча начнется 8 сентября в 17:00 в Малом зале театра. Главный режиссер театра Филипп Разенков расскажет об истории сценических воплощений «Фауста». На следующий день, 9 сентября, в 18:00, протоиерей Роман поговорит со зрителями о том, что значит абсолютное зло и как распознать слабость человеческой души. Завершится цикл лекций 10 сентября в 18:00 в кинотеатре «Родина». Доктор философских наук Галина Вербицкая расскажет о проблемах границ познания в «Фаусте» и обсудит со зрителями одноименный фильм Александра Сокурова.
Премьера оперы состоится 13 и 14 сентября.
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