«Д’Артаньян и три мушкетера» 40 лет спустя: как сложились судьбы актеров

Михаил Боярский на каждом концерте исполняет песни из «Трех мушкетеров»

В «Трех мушкетерах» 28-летний Боярский, сыгравший д’Артаньяна, практически все трюки выполнял сам. А во время съемки сцены фехтования с Борисом Клюевым , который играл графа Рошфора, лишился… зуба. Причем его неосторожность чуть было не обернулась трагедией. «В пылу азарта Боярский пропустил один из уколов, и острие шпаги угодило ему прямо в нёбо. Врачи сообщили, что если бы удар пришелся чуть выше, в гортань, то смертельного исхода было не миновать», — пишет в своей книге «Звездные трагедии» Федор Раззаков.

После съемок в этой картине фехтованием Боярский больше не занимался — как отрезало (в фильмах вместо него фехтовали каскадеры). Однако дома у него собралась целая коллекция шпаг — это подарки зрителей и поклонниц. 68-летний артист по-прежнему много ездит по стране с концертами, на которых на бис исполняет песни из «Трех мушкетеров» — они любимы и современными зрителями.

Игорь Старыгин страдал от одиночества

Игорь Старыгин (Арамис) был одним из самых красивых мужчин советского кинематографа. После выхода картины у него появилось огромное количество поклонниц. Однако актер признавался, что много лет искал ту, что предназначена ему судьбой. И нашел, когда ему было уже около 60 лет. Он был женат пять раз, последней женой артиста стала фотожурналист Екатерина Табашникова. «Я впервые посмотрела „Трех мушкетеров“, когда училась в школе, — рассказывает Екатерина. — Мне сразу понравился Арамис, но никогда не думала, что жизнь сложится так, что буду его супругой… Я фотографировала его для газеты, в которой тогда работала. И вдруг он стал мне звонить. Ему хотелось с кем-то поговорить, и мне стало его по-человечески жалко. Жизнь Игоря складывалась непросто. До меня он прожил несколько лет один. Не было работы, были какие-то театральные проекты, редкие съемки… Когда начали с Игорем жить вместе, то думали, что наконец-то у нас началась счастливая жизнь».

Однако это счастье было недолгим. В 2006 году они поженились, а 8 ноября 2009-го актера не стало. Ему было всего 63 года, причина смерти — инсульт.

Валентин Смирнитский потерял единственного наследника

Вскоре после выхода фильма распался второй брак Валентина Смирнитского (Портос). Доброжелатели периодически рассказывали его жене Ирине о том, что поклонницы ходят за ее мужем буквально по пятам. Ирина не смогла смириться с тем, что ее супруг все время отсутствует дома и при этом на него имеют виды множество женщин. Валентин и Ирина разошлись, когда их сыну Ване было шесть лет. Актер рассказывал, что его единственный наследник рос очень способным мальчиком, занимался спортом, достиг успехов в плавании. Повзрослев, он попробовал наркотики и уже не смог остановиться. Отец пытался помочь сыну, лечил его, но все было безуспешно — в 27 лет Иван скончался от передозировки.

Актер очень тяжело переживал потерю сына, пристрастился к алкоголю, из-за чего развелся с третьей женой, Еленой. А спустя четыре года он встретил женщину, с которой обрел счастье. С Лидией Рябцевой, директором одного из столичных театров, он живет в браке уже 14 лет.

Вениамин Смехов играет поэтический спектакль вместе с дочерью

Смехов (Атос) по молодости был не прочь похулиганить. «На съемках „Мушкетеров“ артисты почти всегда были навеселе, — вспоминает киновед Людмила Бахтина. — Лошади это дело чувствуют. Как-то Смехова посадили на коня, а он вдруг сорвался с места, бросился вскачь. Съемочная группа перепугалась. К счастью, ничего страшного не случилось — актер сумел удержаться на лошади».