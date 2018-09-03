Паулина Андреева, Светлана Устинова, Ирина Пегова и другие актеры встретились в театре после летних каникул 

Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 2-го сентября открыл 121-й сезон. Днем вся труппа театра собралась на привычном сборе, а вечером состоялась премьера спектакля «Человек из рыбы» по пьесе Аси Волошиной в постановке Юрия Бутусова. Паулина Андреева, Светлана Устинова, Ирина Пегова и другие актеры встретились в театре после летних каникулВ сезоне 2018-2019 зрители увидят в театре восемь новых спектаклей. В октябре на Основной сцене Дмитрий Крымов представит спектакль «Сережа» — композицию по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», а также романа «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и специально написанного для этой постановки текста Льва Рубинштейна «Вопросы» (с участием Анатолия Белого, Марии Смольниковой, Виктора Хориняка и др.).
В ноябре на Малой сцене состоится премьера спектакля «Офелия боится воды» по пьесе Юлии Тупикиной режиссера Марины Брусникиной. В спектакле примут участие Наталья Тенякова, Дарья Юрская, Наталья Рогожкина, Игорь Золотовицкий, Олег Тополянский. В декабре театр выпустит пластический спектакль Аллы Сигаловой «ХХ век. Бал», в котором задействован почти весь молодежный состав театра.
Во второй части сезона Художественный руководитель театра Сергей Женовач на Основной сцене выпустит спектакль «Бег» М. А. Булгакова, и режиссер Екатерина Половцева — «Венецианский купец» У. Шекспира. На Малой сцене будет выпущен спектакль «Белые ночи» по Ф. М. Достоевскому режиссера Айдара Заббарова.