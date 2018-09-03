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Театр «Человек» возглавит ученик Брусникина
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Театр «Человек» возглавит ученик Брусникина 

Газета.Ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В 45-м сезоне у Московского драматического театра «Человек» появится новый главный режиссер, передает РИА «Новости».
Театр возглавит Владимир Скворцов, актер, режиссер, выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Дмитрия Брусникина и Романа Козака, обладатель премии Станиславского за роль в спектакле Михаила Угарова «Облом-off».
По словам Скворцова, он постарается сохранить лучшее, что есть в театре. «В театре „Человек“ идут поистине уникальные спектакли основателя театра Людмилы Рошкован, аналогов которых нет, и я бы хотел, чтобы они игрались регулярно, это наша история, ее надо сохранить, Но вместе с тем необходимо двигаться вперед», — поделился он. Скворцов добавил, что теперь «Человек» будет представлять не менее семи постановок в сезон.
Сам он сейчас планирует поставить спектакль по пьесе швейцарского драматурга Макса Фриша «Биография» и авторскую версию шекспировского «Гамлета». Для новых постановок Скворцов хочет приглашать как известных режиссеров, так и начинающих.
Театр «Человек» был основан в 1974 году как экспериментальная студия. Здесь карьеру начинали Игорь Золотовицкий и Роман Козак, играли Валерий Гаркалин и Ирина Розанова, ставил спектакли Сергей Женовач.
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