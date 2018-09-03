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Ведущий артист нашего Театра драмы Александр Хряков попрощался с Алтаем?
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Ведущий артист нашего Театра драмы Александр Хряков попрощался с Алтаем? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Насколько соответствуют действительности разговоры о том, что ведущий артист нашего Театра драмы Александр Хряков попрощался с Алтайским краем?
Увы, ведущий мастер сцены Александр Хряков накануне нового сезона уволился из Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина.
Обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска» (за главную роль в спектакле «Войцек», 2008 г.) и других наград, в т. ч. диплома «Самый любимый театральный актёр Алтайского края» от читателей «АиФ-Алтай» (2016 г.), впредь будет жить и работать в Красноярске.
— Нам очень тяжело и больно, очень. Просто невероятно, — говорит и. о. директора Театра драмы Лариса Запкова. — Но что мы можем сделать? Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Саша уволился по разным основаниям, в том числе и по материальным, это ни для кого не секрет.
Александр Хряков (в этом году он отметит 50-летие, — ред.) был одним из самых востребованных актёров труппы. Он задействован в большей половине 30 спектаклей текущего репертуара театра: в ролях от заглавных до эпизодических. В Драме признают, что найти ему замену будет крайне сложно.
Несколькими днями позже стало известно, что театр потерял ещё одного актёра, но причина более трагична. Ведущий мастер сцены Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина Анатолий Кирков скончался, не дожив до своего 70-летия всего два месяца. В алтайской «драме» работал с 1978 года, за это время сыграл более 80 ролей…
АиФ — Алтай: последние новости
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