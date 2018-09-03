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Актёр «Стражей Галактики» покидает Disney
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Актёр «Стражей Галактики» покидает Disney
News.ru
27 минут назад
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Исполнитель роли Дракса Разрушителя в фильме Marvel Дейв Батиста собирается покинуть франшизу. Актёр недоволен тем, что
Disney
сделали с режиссёром фильма
Джеймсом Ганном
, уволенным за твиты десятилетней давности.
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