Трагедии в судьбе Николая Чиндяйкина: неизлечимая болезнь и смерть любимой жены

Известный актер Николай Чиндяйкин получил всенародную славу после съемок в сериалах «Осенний детектив», «Час Волкова». Артист принял участие в съемках многих фильмов, а также сыграл не одну успешную роль и на театральной сцене. Он с ранних лет увлекался театром и демонстрировал свои артистические способности. При этом в 17 лет врачи поставили ему страшный диагноз. Врачи уверяли, что болезнь неизлечима, но через десятки лет артист узнал, что полностью здоров.

«У меня обнаружили заболевание почек на первом курсе университета. Меня положили в больницу, отправили в санаторий, я стал чувствовать себя иначе, другая жизнь началась. А когда мне было больше 30 лет, мне сказали, что болезни больше нет, я здоров», — вспоминает Николай.

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Трагедии Ольги Науменко : как звезда фильма «Ирония судьбы» пережила смерть дочери и мужаСегодня гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» стала актриса Ольга Науменко. В жизни Николая Чиндяйкина было три брака. Первой женой актера стала его однокурсница Наталья, родившая супругу дочь Настю. Их студенческий брак продлился всего пять лет. Тогда артист переехал в Омск и не смог быть рядом с дочерью. «Там все сразу навалилось. И моя болезнь, и профессия, и человеческое недопонимание. Слава богу, что мы сделали все, что могли, чтобы дочь не пострадала. Мы так и остались с ней папой и дочкой», — говорит Чиндяйкин. Николай старался как можно чаще видеться с дочерью, хоть это было нелегко.

Второй супругой Николая стала Татьяна Ожигова . На момент знакомства Татьяна еще была замужем за другим, но между артистами возникли пылкие чувства, поэтому Николай был готов бороться за нее. Пара была счастлива в браке 15 лет, однако Татьяна скончалась от онкологической болезни. Ее смерть стала большим ударом для Чиндайкина, который не мог смириться с такой тяжелой утратой. «Она ушла на моих глазах. Мне было очень тяжело. Я работал, много пил, жить было невозможно», — говорит артист.

Все же Николай смог встретить свою любовь. Его третьей женой стала артистка из Вильнюса Раса фон Торнау. Сначала артисты были просто друзьями, но в итоге просто общение переросло в нечто большее. Причем сама Раса попросила актера жениться на ней. Николай и Раса до сих пор счастливы вместе.