«Хотела меня на себе женить»: Юрий Дедович рассказал о романе с Людмилой Гурченко

Людмилы Гурченко не стало семь лет назад. Она была актрисой и певицей, а личная жизнь звезды очень запутанная. Она шесть раз играла свадьбу. Первым ее избранником стал кинорежиссер Василий Ордынский . Они узаконили отношения, когда Людмиле Марковне было только 18 лет. Однако уже через год влюбленные расстались. Не так давно актриса Инна Выходцева рассказывала, что на самом деле в юности артистка была влюблена Юрия Дедовича , а замуж за Ордынского вышла лишь из-за московской прописки.

В недавнем интервью заслуженный артист РСФСР впервые рассказал о романе с Гурченко. Дедуович признался, что все эти годы молчал, так как не хотел разрушать легенду самой актрисы. Ходили слухи, что он просил ее руки. «Если честно, это не я делал Люсе предложение, а она мне. Хотела меня на себе женить. Я деликатно предложил ей подождать со свадьбой, потому что мы были на втором курсе, но Люся решила иначе…», — рассказал актер. Юрий Игнатьевич также отметил, что был знаком с родителями Людмилы Марковны. По его словам, она всегда с теплотой отзывалась о своем отце, а вот о матери, скромной и тихой женщине, предпочитала не говорить.

Дедович в ФИЛЬМЕ «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» / фото: кадр из фильма

Личное досье