«Хотела меня на себе женить»: Юрий Дедович рассказал о романе с Людмилой Гурченко 

Людмилы Гурченко не стало семь лет назад. Она была актрисой и певицей, а личная жизнь звезды очень запутанная. Она шесть раз играла свадьбу. Первым ее избранником стал кинорежиссер Василий Ордынский. Они узаконили отношения, когда Людмиле Марковне было только 18 лет. Однако уже через год влюбленные расстались. Не так давно актриса Инна Выходцева рассказывала, что на самом деле в юности артистка была влюблена Юрия Дедовича, а замуж за Ордынского вышла лишь из-за московской прописки.
В недавнем интервью заслуженный артист РСФСР впервые рассказал о романе с Гурченко. Дедуович признался, что все эти годы молчал, так как не хотел разрушать легенду самой актрисы. Ходили слухи, что он просил ее руки. «Если честно, это не я делал Люсе предложение, а она мне. Хотела меня на себе женить. Я деликатно предложил ей подождать со свадьбой, потому что мы были на втором курсе, но Люся решила иначе…», — рассказал актер. Юрий Игнатьевич также отметил, что был знаком с родителями Людмилы Марковны. По его словам, она всегда с теплотой отзывалась о своем отце, а вот о матери, скромной и тихой женщине, предпочитала не говорить.
Дедович в ФИЛЬМЕ «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» / фото: кадр из фильма
Личное досье
Гурченко Людмила МарковнаЛюдмила Гурченко — советская, российская театра и кино, эстрадная певица, сценарист, режиссер, композитор, писатель Наиболее известна по фильмам: «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Мама», «Пять вечеров», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих». Дедович добавил, что его коллега предпочитала не говорить о нем, а также о многих других однокурсниках. По его словам, все они знали ее сущность, поэтому Гурченко о них никогда и не упоминала. Юрий Игнатьевич заверил, что их отношения с актрисой закончили еще на третьем курсе, но позже они не раз вместе играли в спектаклях. Однажды у них состоялась встреча на «Ленфильме», где работал Дедович. «Посидели, поговорили. Но ни у меня, ни у нее общение восторга не вызвало», — поделился артист с EG.ru.