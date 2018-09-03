Венецианский кинофестиваль 2018: фильмы, которые нельзя пропустить 

1 «Человек на Луне», режиссер Дэмьен Шазелл
Премьера в России: 22 ноября 2018
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Венецианский кинофестиваль 2018: выбираем самую стильную пару церемонии открытияПрограмма фестиваля обещает быть интересной, а красная ковровая дорожка — зрелищной. Кто из звезд, по-вашему, самый стильный?Байопик Нила Армстронга, первого астронавта, высадившегося на Луну. В Америке Армстронг — такая же легенда, как на постсоветском пространстве Юрий Гагарин. Удивительно, почему никто не снял о нем фильм раньше. Но фанаты ждут «Человека на Луне» еще и потому, что это режиссерская работа Дэмьена Шазелла, одного из самых интересных молодых режиссеров, работающих в Голливуде. К своим 33 годам он уже успел снять «Одержимость» про безумного барабанщика, и знаменитый «Ла-Ла Ленд». Нила Армстронга у Шэзела играет снова Райан Гослинг — песен и танцев, впрочем, не обещают.
2 «Двойные жизни» (второе название «Нон фикшн»), режиссер Оливье Ассаяс
Премьера в России: 16 января 2019
Режиссер Оливье Ассаяс. фото: Global Look Press
Живой классик, миксующий авангард и традицию, классику и рок-н-ролл, Оливье Ассаяс (Olivier Assayas) снимает фильмы, обязательные к просмотру для любого синефила. «Демон-любовник», «Зильс-Мария», «Персональный покупатель» — и вот, теперь, «Двойные жизни», с Гийомом Кане и Жюльет Бинош. Сюжет — сложные взаимоотношения между издателем и романистом, лишь повод поговорить о том, умирают ли на самом деле «бумажные» книги, а с ними и большая литература вообще. 3 «Братья Систерс», режиссер Жак Одиар
Премьера в России: 11 октября 2018
Комический вестерн с Джоном Си Райли и Хоакином Фениксом. Посмотреть историю парочки незадачливых золотоискателей стоит уже потому, что режиссер фильма, живой французский классик Жак Одиар, и это его первая работа с голливудскими звездами. Что же, и итальянец Серджо Леоне («Хороший, плохой, злой»), в свое время взялся за вестерны, не имея о них ни малейшего представления.
4 «Баллада Бастера Скраггса», режиссеры братья Коэны
Премьера в России: дата неизвестна
Кадр из фильма
Еще один комический вестерн. Режиссеры — барабанная дробь! — братья Коэны, разделили двухчасовую картину на шесть коротких эпизодов, рассказав о Диком Западе глазами грабителя банка, золотоискателя, девушки из салуна и прочих персонажей классических ковбойских фильмов. Больше всего мы ждем истории «Весь Голд-Каньон» с Томом Уэйтсом в роли старателя и «Баба, которая нажралась» с Зои Казан. 5 «Рома», режиссер Альфонсо Куарон
Премьера в России: дата неизвестна
«Рому» кинокритики и зрители надеялись увидеть еще в Каннах, но такое кино стоит подождать. Мексиканец Альфонсо Куарон («И твою маму тоже»), возвращается домой, чтобы снять тихую драму о семье, живущей в Мехико 70-х. После «Гравитации» с Джорджем Клуни он мог взяться за любой проект, с какими угодно звездами — и его сегодняшний выбор заслуживает уважения. Большое авторское кино — это всегда интересно.
6 «22 июля», режиссер Пол Гринграсс
Премьера в России: дата неизвестна
Андрес Брейвик отбывает срок пожизненно за свои преступления в не самой худшей тюрьме мира. фото: globallookpress.com История теракта в Норвегии, когда Андрес Брейвик устроил бойню в летнем молодежном лагере, застрелив 67 человек, и ранив еще больше сотни. Для Пола Гринграсса это любимая тема: он уже снимал «Кровавое воскресенье», про расстрел демонстрации в Ирландии, и «Потерянный рейс», про самолет, атакованный террористами 11 сентября 2001 года. Но больше всего Гринграсс известен фильмами про Джейсона Борна. В его новой работе, впрочем, играют исключительно норвежские и исландские актера, и Брейвик тут совсем не Мэтт Дэймон. 7 «Суспирия», режиссер Лука Гуаданьино
Премьера в России: 29 ноября 2018 года
История юной балерины, которая приезжает в Берлин, на учебу в знаменитой танцевальной академии, и обнаруживает, что в академии царит кровавый культ — и любая прима может стать жертвой… Фильм ужасов про балет — это всегда эффектно (вспомним «Черного лебедя») — тем более, если приму играет Тильда Суинтон, а музыка, звучащая за кадром — авторства Тома Йорка. Автора явно вдохновлял призрак не только Дарио Ардженто («Суспириа» — это ремейк), но и великой немецкой танцовщицы Пины Бауш.
8 «Фаворитка», режиссер Йоргос Лантимос
Премьера в России: 31 января 2019
Новый фильм того самого греческого режисера, который превращал Колина Фаррелла в лобстера, в одноименном фильме, и взваливал на того же Фаррела функции греческого бога в картине «Убийство священного оленя». Действие «Фаворитки» происходит в XVIII веке. Сюжет — о подковерных интригах королевы Анны и герцогини Мальборо (вспомним советский фильм «Стакан воды»), но без фирменного театра абсурда, которым знаменит Лантимос, понятно, не обойдется. Больше всего его новый фильм походит на «Контракт рисовальщика» Питера Гринуэя.