Ещё
В культурном центре «Вдохновение» поговорят о любви, боли и смысле жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

В культурном центре «Вдохновение» поговорят о любви, боли и смысле жизни 

Ясенево 5 часов назад
Фото: Ясенево
4 сентября в 17:00 в рамках проекта «Пульс времени» в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» состоится презентация короткометражного фильма Виктории Зименковой «Жить нельзя умереть».
Как жить дальше, когда катастрофа обрывает жизнь близкого человека? Об этом на бесплатном кинопоказе расскажет сама режиссер.
В сентябре героиней проекта «Пульс времени» станет Виктория Зименкова, режиссер, продюсер, сценарист, актриса театра и кино. Выпускница МХАТ, автор двух романов, более трехсот стихотворений, несколько киносценариев Виктория познакомит гостей со своей творческой биографией и представит публике авторские стихи и песни.
Кульминацией вечера станет показ фильма «Жить нельзя умереть», где Виктория выступила в качестве сценариста и режиссера. Когда умирает близкий человек, кажется, что весь мир потерял смысл, и единственный выход — это забыться и пуститься во все тяжкие. Но Виктория Зименкова показывает в своем фильме, что нельзя отчаиваться, ведь выбор есть всегда и он в наших руках. Счастье есть, надо только ждать и верить — в этом героиня убеждается, когда развеяв прах и отпустив прошлое, встречает… своего любимого живым и невредимым… Но он ли это? Ответ на этот вопрос зрители получат во время просмотра.
“Цель проекта «Пульс времени» — знакомство зрителей с судьбами и творчеством ярких личностей своего времени, с интересными и памятными событиями в истории нашего народа», — комментирует ведущая программы Л. А. Грачёва.
Мероприятие состоится 04 сентября в 17:00 в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» и рассчитано на аудиторию от 12 лет.
Ведущая программы: член МОО СП России, заслуженный поэт Московии Людмила Грачёва.
Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
Ясенево: последние новости
В библиотеке № 171 отметили День кино Экоцентр "Битцевский лес" приглашает в гости В ЮЗАО открылась выставка «Эволюция сложных органов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко7
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»87
Жесткие финалы детских сериалов2
Семь российских фильмов, которые не хуже советских
Критики обещают Леди Гаге «Оскар»2
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение