Николай Чиндяйкин прочел диагноз — приговор по глазам врача

Николай Чиндяйкин — народный артист России, герой боевиков и мелодрам «Морской волк», «Осенний детектив» и «День полнолуния» с иронией говорит, что лысина — его кормилица. А ведь в 17 лет, когда он только мечтал стать артистом, врачи вынесли, по сути, смертный приговор — тяжелейшее заболевание почек.

"О том, что я болен чем-то серьезным, я понял по глазам врача. Это был удар наповал", — вспоминает актер. Тогда юноше казалось, жизнь кончена, не успев и начаться.

Однако борьба матери за жизнь сына, интенсивное лечение, в том числе и целебными травами, принесли свои результаты — через 30 лет диагноз «растворился».

В первые же годы в театральном вузе огромную поддержку оказала ему первая жена — однокурсница Наталья. Когда Николаю был всего 21 год, в их браке родилась дочка Настя. Актер признается, что не боялся раннего отцовства, наоборот, радовался ему.

Сейчас дочь актера сама уже взрослая женщина. Анастасия вместе с отцом пришла в студию программы «Судьба человека» и вспомнилась, как ее детство прошло за кулисами ТЮЗа, где тогда играли родители Насти.

Дочь актера с юмором рассказывает, как хвалилась всем, что ее папа — Балда, а мама — Лягушка.

Через пять лет брак Николая и Натальи распался, хотя они старались беречь дочку и сказали, что отец просто уехал на гастроли в Омск.

Там, в Омском драмтеатре, где актер отработал 15 лет, он встретил свою большую любовь. Ею оказалась жена главного режиссера театра Татьяна. Чувства были взаимными и настолько сильными, что Николай даже не боялся ради этого потерять место в театре.

Муж Татьяны после откровенного разговора отпустил ее к Николаю. Но вскоре у нее нашли онкологическое заболевание, и в 44 года Татьяны не стало.

Чиндяйкин признается: ему после ухода любимой женщины было настолько плохо, что три года он не представлял, как дальше жить.

Но судьба привела в жизнь актера самую настоящую баронессу по имени Раса. С ней Николай вместе уже четверть века. Он признается, что в жизни ему везло на прекрасных женщин, и всех их он любит.

Правда ли, что баронесса на коленях умоляла Чиндяйкина жениться на ней, как удалось избавиться от «смертного приговора» — тяжелейшего диагноза и почему он называет свою лысину кормилицей?

Об этом актер рассказал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».