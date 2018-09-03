«Переворот», «Биография» и «Гамлет»: театр «Человек» открывает новый сезон

Московский драматический театр «Человек» готовится открыть 45-й сезон. Центральным событием станет назначение главного режиссера. Им будет заслуженный артист России Владимир Скворцов

Новый режиссер

Он сыграл главную роль в культовом спектакле Михаила Угарова «Облом off», за которую был номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» и удостоен премии имени Станиславского. Также артист играет ведущие роли в постановках Московского театра «Et Cetera». Он выходил на сцену в спектаклях режиссеров с мировым именем — Роберта Стуруа Петера Штайна , Оскараса Коршуноваса.

Тепло встречены публикой и критиками и режиссерские работы Владимира Скворцова, такие как «Скользящая Люче» (Центр драматургии и режиссуры), «Орфей» и «Старшая сестра» (театр «Et Cetera»). Также полюбили зрители последние постановки — «Пиковую даму», «Мы, нижеподписавшиеся» и «Трамвай „Желание“».

Кроме этого, Владимир Скворцов снимается в кино. Он сыграл немало запоминающихся ролей в сериалах Первого канала и телеканала НТВ

Не менее семи новых постановок в год Главный режиссер собирается продолжить традиции своих учителей.

«В театре «Человек» идут поистине уникальные спектакли основателя театра Людмилы Рошкован , аналогов которым нет нигде, и я бы хотел, чтобы они игрались регулярно. Это наша история, ее надо сохранить, но вместе с тем нам необходимо двигаться дальше, постоянно заявлять о себе. Этот сезон у нас — ознакомительный: мы узнаем друг друга, притираемся, находим общий язык. В ближайшее время нас всех ждет очень интенсивная творческая деятельность, в планах — играть не менее семи новых постановок в год», — говорит Владимир Скворцов.

Премьеры сезона

В новом театральном сезоне Владимир Скворцов планирует поставить два спектакля. В декабре на основной сцене начнут показывать постановку по пьесе известного швейцарского писателя и драматурга Макса Фриша «Биография». А в марте — новую версию пьесы Шекспира «Гамлет». Возможна и третья постановка. Но о ней режиссер пока умалчивает.

14 сентября состоится премьера спектакля Федора Торстенсена «Полжизни за поцелуй». В основу постановки легли небольшие прозаические и драматические произведения авторов дореволюционного юмористического журнала «Сатирикон». А 7 и 9 октября зрителям покажут «Переворот» — музыкальный спектакль по текстам одного из основоположников русского концептуализма Дмитрия Пригова

Дорогу молодым и талантливым

Театр «Человек» намеревается приглашать для постановок не только известных мастеров, но и молодых режиссеров.

«Мы хотим, чтобы театр «Человек» стал для многих зрителей знаковым местом на карте Москвы, где после просмотра спектакля можно пообщаться, обсудить постановку, выпить чашку кофе в домашней атмосфере и просто почувствовать себя человеком. Нам необходим живой контакт с нашим зрителем», — говорит новый режиссер театра.

Московский драматический театр «Человек» был создан в 1974 году как экспериментальная студия. Он расположился в одном из переулков Старого Арбата. Здесь начинали карьеру ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и режиссер Роман Козак , много лет возглавлявший Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.

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