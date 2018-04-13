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Школьники Кунцево победили в интерактивном тесте по истории Великой Отечественной войны
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Школьники Кунцево победили в интерактивном тесте по истории Великой Отечественной войны 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Ученики школы №1584 в Кунцево сегодня получили награды за победу в интерактивном тесте по истории Великой Отечественной войны в индивидуальном зачете. Это второклассники Артемий Чириков, Дарья Таразанова, Андрей Мусаелян.
Ребят наградили дипломами и подарили тематическую фотосессию. Они с удовольствием примерили на себя образ бойца Красной Армии, посидели за рулем военного мотоцикла.
«Для меня задания были несложными. Истории пока у нас нет, но родители часто рассказывают о событиях прошлого, — поделилась впечатлениями ученица 2 класса Дарья Таразанова. — Музей Победы я бы посоветовала посетить всему нашему классу, так как здесь очень интересно. И ведь важно знать историю своей страны!»
Музей Победы организовал интерактивный тест по истории Великой Отечественной войны в честь Всемирного дня историка. Cвои знания по истории в Музее Победы проверили около 200 человек.
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