«Звоны над Орлом» собрали лучших звонарей России

В Богоявленский собор Орла на II межрегиональный фестиваль в праздничные дни съехались звонари из Московской, Тульской и Орловской областей.

Несколько десятков звонарей из Москвы, Коломны, Воскресенска, Клина, Тулы, Мценска, Ливен и Орла продемонстрировали своё мастерство на звоннице собора, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Митрополит Орловский и Болховский Антоний благословил праздник «Звоны над Орлом».

Участники и гости фестиваля услышали услышать урок руководителя московской школы звонарей «Колокольный Градъ» Алексея Пугачева , его 11-ти и 13-летний сыновья также выступили на празднике. В пресс-службе отметили, что самомоу младшему частнику фестиваля исполнилось 9 лет.

Напомним, с 19 века колокольня Богоявленского собора славилась своими звонами далеко за пределами Орла. В 1822 году для храма был вылит особый благовестный колокол, звук которого был отмечен как «ясный». Тогда же последовал указ орловского епископа Гавриила: «прежде благовеста Богоявленского ни в каком приходе его не начинать», а самому храму, и так уже бывшему в центре всех городских праздников, дан статус собора.

В 2005 году для храма в Донецке отлит самый большой в Орловской области колокол весом в пять с половиной тонн и диаметром почти в два метра, а в 2007 году — набор из девяти колоколов общим весом чуть менее 7 тонн.