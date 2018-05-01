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«Звоны над Орлом» собрали лучших звонарей России
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«Звоны над Орлом» собрали лучших звонарей России 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Богоявленский собор Орла на II межрегиональный фестиваль в праздничные дни съехались звонари из Московской, Тульской и Орловской областей.
Несколько десятков звонарей из Москвы, Коломны, Воскресенска, Клина, Тулы, Мценска, Ливен и Орла продемонстрировали своё мастерство на звоннице собора, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Митрополит Орловский и Болховский Антоний благословил праздник «Звоны над Орлом».
Участники и гости фестиваля услышали услышать урок руководителя московской школы звонарей «Колокольный Градъ» Алексея Пугачева, его 11-ти и 13-летний сыновья также выступили на празднике. В пресс-службе отметили, что самомоу младшему частнику фестиваля исполнилось 9 лет.
Напомним, с 19 века колокольня Богоявленского собора славилась своими звонами далеко за пределами Орла. В 1822 году для храма был вылит особый благовестный колокол, звук которого был отмечен как «ясный». Тогда же последовал указ орловского епископа Гавриила: «прежде благовеста Богоявленского ни в каком приходе его не начинать», а самому храму, и так уже бывшему в центре всех городских праздников, дан статус собора.
В 2005 году для храма в Донецке отлит самый большой в Орловской области колокол весом в пять с половиной тонн и диаметром почти в два метра, а в 2007 году — набор из девяти колоколов общим весом чуть менее 7 тонн.
Сообщение «Звоны над Орлом» собрали лучших звонарей России появились сначала на РИА 57.
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