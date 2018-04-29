Галина Польских раскрыла секрет красоты и молодости

Народная артистка РСФСР из-за двойных съемок спит по два часа в день и при этом прекрасно выглядит. Мы узнали, как ей это удается.

«Я обожаю Галину Польских !» — кадром с закулисья ссъемок с такой подписью поделилась со своими подписчиками в Instagram Александра Урсуляк . На снимке 78-летняя актриса выглядит просто потрясающе. Мы позвонили ей, чтобы узнать ее секрет красоты и молодости.

— Это всего лишь фотография, а в жизни я ведь неизвестно, как выгляжу, — ответила Галина Польских «Антенне». — Конечно, поскольку возраст у меня приличный, солидный, соблюдать и правильное питание, и небольшие физические нагрузки, такие, как ходьба, прогулки на свежем воздухе. Но главный секрет молодости и красоты — в работе. Когда съемок, как сейчас, много, внутренне и внешне за ними подтягиваешься, и прекрасно себя чувствуешь. Без работы — хуже. Без съемок — все хорошо. А когда я занята, все отлично. В еде, естественно, налегаю на овощи и рыбу, а избегаю мучного, сладкого. Обожаю творог и беру его с собой на съемки. Снимок, который выложила Саша Урсуляк, действительно, очень даже симпатичный. Это мы на съемках сериала «Хорошая жена». Я там играю маму героя. Мой киносын — Саша Домогаров. Да-да, шикарный партнер мне достался! Про Домогарова могу сказать только одно — он прекрасный! Профессионал и человек хороший, что очень приятно. И настроение у всей киногруппы прекрасное, все работают, стараются. Надеюсь, к нашей картине будет большой интерес. А Саша Урсуляк — жена моего сына. Пока снимаем в Москве, в павильонах «Амедиа», а скоро поедем в Питер на натуру. Для меня все закончится где-то в середине мая, мне немножко осталось. Параллельно идет другой проект, я безумно устаю. Это сериал «Родительский комитет», или «Родком». Он про школу, очень интересный, — давно нетронутая тема. Там я играю завуча. Нас, актеров, гоняют и по 12 часов в сутки. Сплю по 2 — 3 часа, организму тяжело, но это лучше, чем простой. Это мне на пользу.

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