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В Подмосковье пройдет конференция о проблемах людей с тяжелой инвалидностью
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В Подмосковье пройдет конференция о проблемах людей с тяжелой инвалидностью 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пресс-конференция, приуроченная к открытию международной научно-практической конференции по улучшению качества жизни детей и молодежи с тяжелыми и множественными нарушениями развития «Ценность каждого», пройдет 28 марта в 10.00 в пресс-центре здания правительства Московской области.
Организаторами мероприятия выступили министерство социального развития Московской области, РБОО «Центр лечебной педагогики», БФ «Образ жизни», СПбБОО «Перспективы» при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации.
На конференции обсудят шаги по совершенствованию социальной системы, а также условия, которые необходимы для динамичного развития сопровождаемого проживания как альтернативы интернатам.
Кроме того, предлагается обсудить, что необходимо сделать уже сейчас, чтобы нормализовать жизнь людей в интернатах, какова значимость волонтерского движения для преобразований, как сохранить ребенка с тяжелой инвалидностью в семье и какая поддержка нужна родителям.
Участники пресс-конференции расскажут о целях и задачах мероприятия, программе и основных направлениях работы, а также ответят на вопросы журналистов.
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