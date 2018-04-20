Хабаровчанам впервые покажут всю библиотечную империю

21 апреля в Дальневосточной государственной научной библиотеке состоится «Библионочь-2018. Магия книги», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В этой всероссийской акции мы участвуем в пятый раз, и ни разу не повторились в темах. В этом году родилась идея путешествия по исторической части нашей библиотеки, чтобы представить хабаровчанам всю нашу империю, — сказала заместитель директор ДВГНБ Раиса Наумова.

По словам замдиректора, библиотека располагается в четырех зданиях, три из которых памятники архитектуры федерального и регионального значения. В еще одном здании на ул. Тургенева 74, находится международный информационный центр.

— Также впервые будет открыта наша жемчужина, библиотечный шлягер — проект под открытым небом «Тайны библиотечного двора». Этот уникальный, закрытый для посетителей двор в одном из исторических зданий Хабаровска никогда не был реставрирован и сохранил первозданность своего времени — конца 19-начала 20 веков. Там пройдет большое интерактивное интеллектуальное действо. Это наш подарок горожанам к юбилею города и края, — рассказывает Раиса Наумова.

Интерес к «Библионочи» растет год от года, в прошлом году в акции приняли участие более 1000 человек из них 80% — молодежь. Проекты «Библионочь», а также «Ночь в музее» входят в ТОП знаковых культурных событий ежегодного календаря Хабаровска.

— В этом году мы подготовили около 40 интерактивных проектов — концертов, танцевальных флешмобов, исторических, литературных и книжных квестов. Будут в этот раз антикварные лавки, книжная ярмарка «Букинист», «Космическая Шекспириана», поэтический баттл, в котором примут участие лучшие молодые поэты нашего города. Эта программ будет живой, интерактивной, интеллектуальной, центральное место в которой займет Её величество Книга, — продолжает Раиса Наумова.

Отметим, что проект «Библионочь» коммерческий, стоимость билета за 4 часа интерактивной программы 500 рублей.

— Но этот год особенный в Хабаровском крае, он проходит под знаком «Года молодежи» поэтому участники до 25 лет билеты будут стоить 250 рублей. Возьмите с собой студенческий или паспорт, — предупредила руководитель библиотеки.