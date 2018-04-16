Звёзды Роснефти снова зажглись в Самаре

Три конкурсных дня сцена КРЦ «Звезда» принимала артистов разных жанров. На Самарской площадке встретились 457 представителей из разных городов присутствия «Роснефти» : Самары, Отрадного, Пензы, Новокуйбышевска, Сызрани, Нефтегорска, Бузулука, Бугуруслана, Сорочинска, Смоленска и Ижевска. Всего на суд жюри было представлено 107 номеров. В числе участников — не только работники, их семьи, но и учащиеся «Роснефть-классов» регионов.

Таланты от ПАО «Оренбургнефть» из числа сотрудников и их детей соревновались в разных концертных номинациях и возрастных группах: вокал эстрадный, народный, эстрадный и народный танец, инструментальный и эстрадно-цирковой жанры. Кроме того, работы участников были представлены заочно в номинации «Отражение».

Жюри фестиваля представляли известные деятели культуры, среди них народный артист России Левон Оганезов , а также популярный артист, поэт, композитор, актёр Алексей Гоман и другие.

— Выступление перед такими мэтрами волнительно, — признаются участники шоу. — Но это и возможность получить профессиональную оценку своих талантов, а также рекомендации профессионалов на будущее. Никита Игуменов на фестивале уже не впервые, он неоднократно становился победителем зонального и финального туров конкурса. Но в этом году готовился особенно тщательно: мастерство участников с каждым годом растёт, конкуренция очень высокая. Вячеслав Говорухин, Максим Макаров Павел Бурцев выступали впервые на зональном туре, поэтому волнение чувствовалось, но это не помешало им выйти на большую сцену и достойно дебютировать в вокальном жанре.

Завершил фестивальный тур большой гала-концерт, в ходе которого были объявлены имена победителей и призёров. В их числе — представители ПАО «Оренбургнефть». Призовые места в своих номинациях получили Елена Морозова (эстрадная хореография, танец «Воспоминание»), Вячеслав Говорухин, (эстрадный вокал, песня «Вечность»), Наталья Городецкая (номинация «Отражение», фото «Чёрный квадрат нефтяников»).

Победителями фестиваля стали: в инструментальном жанре ‒ Никита Игуменов и Михаил Селивёрстов, которые мастерски исполнили увертюру к опере Ж. Бизе «Кармен»; НСХК «Искра» ‒ в номинации «Народный танец» с танцевальной композицией «Горенка» (её они исполнили на гала-концерте). Ансамбль «Феерия» за свой «Калмыкский танец» получил специальный приз от руководителя ансамбля И. Моисеева Елены Щербаковой

Мероприятие проходило очень красиво, масштабно и ярко. К тому же, в его завершение всем конкурсантам были вручены памятные сувениры.

— Эмоции от фестиваля просто зашкаливают, — признаётся оператор цеха добычи нефти и газа №3 Вячеслав Говорухин. — Особенно волнительно было получить приз из рук Алексея Гомона, поклонником которого я являюсь.

Победители зонального тура выступят в финальном этапе фестиваля, который пройдёт в конце августа в Москве.