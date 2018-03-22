28 апреля в Казани пройдет масштабный субботник

1 апреля в Казани начнется традиционный весенний двухмесячник санитарной очистки. В порядок приведут дворы, парки, зеленые зоны вдоль улиц, светофоры, дорожные знаки, фасады зданий и детские площадки.

Мэрия планирует очистить, отремонтировать и покрасить заборы, остановки, опоры освещения, урны и многое другое. 28 апреля в Казани пройдет общегородской субботник.

Серия субботников завершится 31 мая, говорится в постановлении исполкома.

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