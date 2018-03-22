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28 апреля в Казани пройдет масштабный субботник
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28 апреля в Казани пройдет масштабный субботник 

Казанский Портал 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
1 апреля в Казани начнется традиционный весенний двухмесячник санитарной очистки. В порядок приведут дворы, парки, зеленые зоны вдоль улиц, светофоры, дорожные знаки, фасады зданий и детские площадки.
Мэрия планирует очистить, отремонтировать и покрасить заборы, остановки, опоры освещения, урны и многое другое. 28 апреля в Казани пройдет общегородской субботник.
Серия субботников завершится 31 мая, говорится в постановлении исполкома.
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