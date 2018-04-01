День дурака или смеха. Знаменитый клоун Екатеринбурга отмечает праздник

Знаменитый на Среднем Урале клоун Вовочка готовится отметить 1 апреля свой профессиональный праздник. День смеха. Или День дураков. Кому как больше нравится.

«Улыбайтесь, это ограбление»

«Дурачиться, скоморошничать на Руси всегда любили. Другое дело, что сейчас людям не до смеха, все борются за выживание, мечутся. Приходится людей поддерживать, показывать, что не всё так плохо в жизни, что добру всегда в ней место есть», — говорит клоун Вовочка, а в миру военный пенсионер Владимир Кадцын

Когда он появляется на улицах в «штатском», никто на рядового жителя Екатеринбурга внимания не обращает. Другое дело клоун Вовочка — его на Среднем Урале знают и любят. Именно он собрал как-то ребятишек и вместе с ними привил дикие городские яблони культурными сортами, за что, кстати, получил награду в конкурсе «Мой день труда». Именно он из года в год в День космонавтики просвещает прохожих (по большей части детей, конечно) на улице Гагарина и вручает им фотографии лётчика-космонавта. В Международный женский день Вовочка тоже выходит на тропу добра — дарит виновницам торжества воздушные шары и посвящает им стихи. «У меня есть заготовки, в которые я вставляю имя барышни, — признаётся Владимир. — Ну и что? Женщинам приятно, они воспринимают это как личное поздравление».

В клоунском облачении Владимир идёт, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. «Еду в метро — кто-нибудь улыбнётся, уже, считай, день прожит не зря», — говорит Кадцын. Уже несколько лет уральский клоун Вовочка чудит и за пределами Свердловской области. Отправляясь на отдых, военный пенсионер обязательно берёт с собой костюм и грим. В домах отдыха и санаториях развлекает публику так, что местные аниматоры нервно курят в сторонке. Не чурается и прогуляться при полном параде и по улицам незнакомых городов: в Ростове развлекал детей украинских беженцев, в Сочи дарил прохожим уральские снежки из воздушных шариков, в Калининграде устроил шоу на набережной… «Люблю, когда люди смеются, — говорит Владимир. — У меня даже лозунг есть: „Улыбайтесь, это ограбление! Отниму плохое настроение!“.

Плохое воспитание, кстати, тоже. Через шутки, репризы, диалоги клоун Вовочка пытается рассказать детям, что такое хорошо и что такое плохо. „Однажды на меня неизгладимое впечатление произвел случай с младшими школьниками, — рассказывает Владимир. — Шутил с ними, фокусы показывал. Вот „падает“ мне на голову воздушный шарик, упал, лежу. Жду помощи. Ага! Мальчишка подходит: „Добьём клоуна!“. Не вина это детей — беда, ими же сегодня некогда заниматься и родителям и школе“.

Клоун. Что с меня взять?

Единоличное добровольческое движение Владимир Кадцын начал давно, ещё во времена службы в системе исполнения наказаний. Вечером товарищ майор возвращался со службы, и менял форму на клоунский костюм, который смастерил своими руками „из того, что было“. Однажды в парке, по своему обыкновению, подошёл к сидящей на скамейке парочке — решил преподнести девушке шарик. А парень вдруг спрашивает: „Владимир Ильич, это вы?“ „Оказалось, это бывший осуждённый, узнал меня по голосу, — рассказывает Кадцын. — Поговорили мирно. Я никому во время службы зла не делал, так что ко мне эти ребята нормально относились“.

О погонах Кадцын никогда не мечтал. Поступил после школы в радиотехникум, хотя и тут поступился истинным желанием стать студентом театрального института. Несколько лет работал на заводе, а потом ушёл служить в милицию, оттуда уже — в УИС. „В 90-е годы я избирался депутатом областного совета, — рассказывает Владимир Кадцын. — Резал там правду-матку. Но, как потом выяснилось, не тем людям доверял. Понял это, когда мощную нашу державу развалили. Теперь шучу, что за свою ошибку „отсидел“ в системе исполнения наказаний по полной программе“.

За правду Кадцын и сейчас борется — клоун Вовочка участник многих митингов и акций протеста. Под маской клоуна, говорит, свою позицию высказывать легче, грим позволяет быть дерзким, эпатажным. Но всё же свою главную миссию Владимир видит в приумножении добра. Мало кто знает, например, что вот уже много лет он входит в команду добровольцев Ольги Евдокимовой , которые в новогодние каникулы ездят по отдалённым деревням и сёлам Среднего Урала и разыгрывают для ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей, для воспитанников детских домов бесплатные представления. Тогда он меняет свое клоунское амплуа на роль Деда Мороза. Или Бабы Яги. Как придётся.

»Да, в Новый год клоун Вовочка уступает место Деду Морозу, — смеётся Владимир. — Однажды забавный случай произошёл. Мы сели с дочкой за праздничный стол. Вдруг ей приходит сообщение от подруги: «Смотри, какой Дед Мороз меня сегодня поздравил». И посылает мою фотографию в образе. Дочка ей отвечает: «Он сейчас рядом со мной сидит!».

… День смеха, или День дураков, кому как нравится, по мнению Владимира, — прекрасный повод посмотреть на свои проблемы с иронией, на свои ошибки — с юмором. Зло высмеять, а добро сотворить. Заставить человека улыбнуться ведь тоже доброе дело. Спросите клоуна Вовочку — он это знает наверняка.