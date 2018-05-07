Ещё
Более 3 кг гашиша изъяли у жителя Балашихи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 3 кг гашиша изъяли у жителя Балашихи 

РИАМО 7 мая 2018
Фото: РИАМО
Подмосковные полицейские задержали 26-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в хранении более 3 килограммов гашиша, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов в микрорайоне Павлино оперативники остановили иномарку под управлением 26-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотических средств.
«В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства злоумышленника полицейскими обнаружено и изъято 29 брикетов с веществом коричневого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является гашишем общей массой более 3 килограммов», — сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу.
РИАМО: последние новости
Ветераны ВОВ в Химках первыми начали получать поздравления ко Дню Победы Праздничные чаепития в честь Дня Победы пройдут во всех центрах соцобслуживания в Москве Прием эскизов на подмосковный конкурс граффити закончится 6 мая
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение3
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире4
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение