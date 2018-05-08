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Путин поздравил жителей стран СНГ с Днем Победы
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Путин поздравил жителей стран СНГ с Днем Победы 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИАМО
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ЛИДЕРОВ СТРАН БЫВШЕГО СССР И ГРАЖДАН ГРУЗИИ И УКРАИНЫ С 73-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ — КРЕМЛЬ
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