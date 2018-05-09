Жители СЗФО отметили День Победы курсом молодого бойца и фестивалем каши

ТАСС , 9 мая. Жители Северо-Запада России в День Победы проходят курс молодого бойца, пробуют солдатскую кухню и демонстрируют моду 40-х годов. Благодаря специальной акции люди узнают неизвестную судьбу своих родственников-фронтовиков, отправляют письма-треугольники ветеранам и присоединяются к спортивному рекорду.

От Т-34 до «Искандера»

Легендарная военная техника и новые образцы российского вооружения приняли участие в парадах, которые прошли в ряде городов Северо-Запада.

Около 2 тыс. военнослужащих Балтийского флота и представителей силовых структур региона приняли участие в военном параде в Калининграде. Колонну из 64 единиц военной техники возглавил танк Т-34, участвовавший в штурме Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1945 года. Впервые в параде Победы в Калининграде приняли участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», поступившие на вооружение Балтийского флота.

"Впечатления о параде самые хорошие. Всех хочу поздравить с этим праздником, 73 года (Победы) — такая дата важная. Мы сегодня видели наших ветеранов, которые, к сожалению, уже не могут пройти в строю, в силу того, что некоторым уже больше 95 лет, и они сегодня проехали на автомобилях. И, конечно, безмерное чувство благодарности за тот подвиг, который они совершили много лет назад, и я надеюсь, что с ними встретим еще не один юбилей", — сказал журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов

В Петрозаводске в солнечный, но прохладный день (всего 7 градусов тепла) несколько тысяч горожан собрались утром на площади Кирова, чтобы увидеть парад Победы. Впервые участие в нем приняли учащиеся президентского кадетского училища, которое открылось в карельской столице в сентябре 2017 года. «Для нас это знаковое событие, которое войдет в историю училища. Очень важно чтить память людей, чью жизнь оборвала война», — сказал ТАСС кадет Кирилл Карпенко, который в будущем хочет стать офицером.

Во главе колонны в Пскове проехал армейский многофункциональный бронированный автомобиль «Рысь», за ним следовали мотовездеход АМ-1, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые пушки. «Парад прошел замечательно, все соответствует ритуалам, войска гарнизона прошли лучше в разы, чем на репетициях», — сообщил ТАСС заместитель начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии подполковник Эдуард Сторожев.

"Рекорд Победы"

Празднование 9 мая некоторые города начали со спорта и массовых рекордов. Утром на главной площади Великого Новгорода стартовала легкоатлетическая эстафета, в которой поучаствовали семьи, велосипедисты, роллеры и инвалиды-колясочники.

В Архангельске накануне был сильный северный ветер и дождь, а 9 мая установилась солнечная погода и в 8 часов утра здесь также стартовал легкоатлетический забег. «У нас здесь бегуны и из Архангельска, и Северодвинска, и Новодвинска, и районов области ребята есть. Дистанция 7 тыс. 250 м— нестандартная, конечно, но сам забег традиционный», — сказал ТАСС представитель спортивного клуба «Гандвик» Владимир Недзвецкий.

Как сказала ТАСС заместитель главы администрации Архангельска Светлана Скоморохова, в городе организовано более 30 площадок. «Курс молодого бойца, где нужно сделать комплекс упражнений: с гантелями, гирями, отжимания, упражнения на гибкость», — рассказала она. В 16 часов в городе начнется акция «Рекорд Победы», в ходе которой добровольцы выполнят 26 тыс. 663 отжимания, соответствующих количеству дней, прожитых под мирным небом.

Фестиваль каши и письма ветеранам

Атмосферу 1940-х в День Победы в городах Северо-Запада передают военные фильмы, демонстрация костюмов того времени и военные песни.

У палатки «Узнай судьбу фронтовика» в центре Сыктывкара в праздничный день очередь. «Я ищу информацию о своем дедушке Илье Артееве, он всю войну прошел, на Белорусском фронте воевал, дошел до Дрездена. В силу возраста раньше я не интересовался, а сейчас спросить не у кого, поэтому ищу», — рассказал ТАСС названный в честь деда сыктывкарец Илья.

Впервые в этом году 9 мая в Петрозаводске проходит фестиваль солдатской каши. Его участниками стали семь поваров-профессионалов и любителей, готовят в котелках на дровах блюда из разных сортов круп. «Участники, к примеру, порадуют горожан и гостей карельской столицы „Кашей Карельского фронта“, „Раненбургской стрелецкой кашей“. Для любителей традиционной солдатской каши с тушенкой работает полевая кухня », — рассказал ТАСС директор городского Дома культуры Владимир Прикуль.

Для новгородцев в праздничный день начала работать «Полевая почта», чтобы каждый желающий смог поздравить ветеранов и отправить им письма-треугольники с теплыми словами.

Особо готовились к празднику вологодские мастерицы, которые принимают участие в конкурсе гражданского костюма «Как в мае 1945». Кульминацией празднования станет концерт «Вологжане за Победу», в котором примут участие представители разных профессий и вместе с профессиональными артистами исполнят песни военных лет.

Во многих городах люди присоединились к акции «Бессмертный полк» и пронесли по улицам фотографии своих родственников-фронтовиков. Один из участников шествия в Петрозаводске Сергей Иванов пришел на акцию с черно-белым портретом прадеда Петра Николаева , который воевал на Карельском фронте и пропал без вести. «Я в первый раз участвую в „Бессмертном полке“

На самом деле сердце разрывается», — рассказал ТАСС Сергей.

В память о героях

По традиции жители Северо-Запада несут цветы к памятникам героев войны и Вечному огню. Утром в Выборге, Сосновом Бору, Кингисеппе, Волхове, Гатчине, Тихвине и других городах Ленинградской области потомки победителей прошли по центральным улицам в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк». Губернатор Александр Дрозденко принял участие в шествии во Всеволожске вместе со своей семьей и жителями региона.

Колонна прошла от Юбилейной площади Всеволожска по Всеволожскому проспекту и финишировала на Румболовской горе, расположенной на 10-м км Дороги Жизни, где за несколько дней до 9 мая установлен памятник детям, погибшим в годы блокады.

"Прототипом изображения … стал плакат времен блокады «Смерть детоубийцам!». Там женщина-мать с погибшим ребенком на руках. Памятник открыли 5 мая, сегодня проходили мероприятия на этом мемориале, и много цветов лежало у нашей новой стелы, приносили детские игрушки, фотографировали", — рассказал ТАСС автор памятника, местный депутат Олег Шутов

В Ненецком автономном округе сегодня живет четыре участника Великой Отечественной войны. В День Победы жители Нарьян-Мара принесли цветы к Вечному огню и памятнику оленно-транспортным батальонам. «Они создавались в НАО, и до сих пор наши краеведы занимаются изучением этих частей, использовались ли они только как части снабжения или участвовали и в боевых операциях», — сказал ТАСС председатель комитета Департамента образования, культуры и спорта НАО Сергей Кулаков

Оленно-транспортные батальоны формировались во время Великой Отечественной войны для 14-й армии Карельского фронта. Оленьи упряжки использовались для эвакуации раненых, перевозки грузов и боеприпасов. В военные года Ненецкий автономный округ отправил на фронт более 7 тыс. оленей.