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Свыше 28 тысяч человек посетили подмосковные центры здоровья в 2018 году
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Свыше 28 тысяч человек посетили подмосковные центры здоровья в 2018 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 май — РИА Новости. На территории Подмосковья функционируют 36 центров здоровья, в том числе восемь детских.
В центры здоровья Московской области обратились 28,5 тысячи жителей региона, в том числе около 6 тысяч детей. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья Ольгу Забралову.
По итогам обследований у 75% обратившихся выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, в детских центрах здоровья — у 53% пациентов.
Специалисты центров бесплатно консультируют пациентов по сохранению и укреплению здоровья, проводят комплексное обследование.
"Пациенты, у которых во время обследования в центрах здоровья были выявлены факторы риска, направляются в школы здоровья, где их обучают профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
В Подмосковье большое внимание уделяется не только лечению пациентов, но и профилактике заболеваний, а также популяризации здорового образа жизни, добавил он.
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