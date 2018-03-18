Шахтеры разреза «Кедровский» первыми проголосовали в Кемерове на выборах

КЕМЕРОВО, 18 мар — РИА Новости. Работники угольного разреза «Кедровский» первыми в городе Кемерово проголосовали на выборах президента России, избирательные участки для них открылись в 6.00 (2.00 мск), сообщает пресс-служба городской администрации.

"Сегодня в жилом районе Кедровка на два часа раньше открылось восемь избирательных участков (№368-375). В это время на этих участках традиционно проголосуют горняки разреза «Кедровский». Для них стало традицией — выполнять свой гражданский долг с самого утра. В такой ранний час пришли и жители домов по улице 8 Марта, Стахановская, Ленина", — говорится в сообщении.

Как пояснили в мэрии, остальные избирательные участки в столице Кузбасса открылись в 8.00 (4.00 мск). Сейчас в городе работают все 199 участков, голосование на выборах президента РФ будет проводиться до 20.00 (16.00 мск).

На участках для голосующих организован горячий чай с блинами и различной выпечкой. Коллективы художественной самодеятельности дарят избирателям творческие номера, атмосфера праздничная. Молодые и активные кемеровчане принимают участие в конкурсе селфи: делают фотографии и выкладывают в социальные сети с хэштегом «сделалсвойвыбор».

Всего на территории Кемеровской области образовано 1 752 избирательных участка, 87 из них открылись раньше остальных, в 06.00-07.00 по местному времени (02.00-03.00 мск), чтобы проголосовать успели те, кто работает на предприятиях непрерывного цикла или вахтовым методом. Эти участки расположены в 20 городах и районах, где в основном находятся угольные предприятия.

По инициативе губернатора Амана Тулеева проезд в городском транспорте (троллейбусах, трамваях и автобусах) будет бесплатным. В некоторых муниципалитетах будут организованы дополнительные рейсы, чтобы доставить жителей отдаленных территорий к избирательным участкам.

По данным на 1 января, в Кузбассе числится более 2,03 миллиона избирателей, в том числе свыше 396,1 тысячи в Кемерове и около 405 тысяч в Новокузнецке. Обеспечивают избирательный процесс свыше 18 тысяч членов участковых комиссий, подготовку в облизбиркоме прошли около 2 тысяч общественных наблюдателей. За охраной участков для голосования и общественным порядком следят более 7,5 тысячи человек, включая 4,5 тысячи сотрудников МВД.

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