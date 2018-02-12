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«Хруст французской булки»: угадайте цены и зарплаты царской России
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Тест: угадайте цены и зарплаты царской России 

Рамблер 12 февраля 2018
Фото: Общественное достояние
Дореволюционная Россия давно превратилась в миф, который у одних вызывает восторг и умиление, у других — раздражение и критику, у третьих же овеян наследственной ностальгией по временам, известным только по книгам и рассказам прабабушек и прадедушек.
Острые дискуссии возникают и при обсуждении уровня благосостояния подданных империи. Так появляются штампы про трехрублевых коров и копеечной икру, а также про тотальный голод рабочих и крестьян.
Истоки такого спора были заложены советской пропагандой, когда все показатели страны сравнивались с цифрами пресловутого 1913 года. Мы решили вспомнить традицию. Пройдите тест и попробуйте угадать цены и зарплаты в Российской империи начала века.
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