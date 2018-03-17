Челябинская группа Elens group выступит на шоу ТНТ «Песни»

«Песни» — проект без подводных камней, максимально открытый и честный, — рассказывает руководитель группы Елена Карабешкина. — В нем практически нет популярных медийных участников: он собрал простых людей без связей. Благодаря ему появляется вера в то, что в шоу-бизнесе есть «бюджетные места», как я их называю. Если ты талантлив, обладаешь нужными качествами и сумел достигнуть определенного уровня мастерства, у тебя есть шанс показать себя и доказать, что ты лучший. Простые девчонки с ЧТЗ попали на федеральный канал. Это очень здорово».

Девушки очень волнуются перед эфиром, вот что они пишут на страничке своей официальной группы:

«Невозможно передать словами то волнение, которое испытываешь перед прямым эфиром, и мы поняли, что волнение иногда может тебя подвести, и что другого шанса может не быть. Проект сделал нас другими. Мы стали писать песни, музыку, делать аранжировки. Мы в творческом поиске, открыты и молоды. Мы не боимся критики, мы не золотые червонцы, чтобы всем нравиться. Мы благодарны тем, кто с нами. Включайте свои телевизоры в 21:00 и болейте за нас! Мы не подведём, оправдаем ваши ожидания!»