Ещё
Челябинская группа Elens group выступит на шоу ТНТ «Песни»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинская группа Elens group выступит на шоу ТНТ «Песни» 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
«Песни» — проект без подводных камней, максимально открытый и честный, — рассказывает руководитель группы Елена Карабешкина. — В нем практически нет популярных медийных участников: он собрал простых людей без связей. Благодаря ему появляется вера в то, что в шоу-бизнесе есть «бюджетные места», как я их называю. Если ты талантлив, обладаешь нужными качествами и сумел достигнуть определенного уровня мастерства, у тебя есть шанс показать себя и доказать, что ты лучший. Простые девчонки с ЧТЗ попали на федеральный канал. Это очень здорово».
Девушки очень волнуются перед эфиром, вот что они пишут на страничке своей официальной группы:
«Невозможно передать словами то волнение, которое испытываешь перед прямым эфиром, и мы поняли, что волнение иногда может тебя подвести, и что другого шанса может не быть. Проект сделал нас другими. Мы стали писать песни, музыку, делать аранжировки. Мы в творческом поиске, открыты и молоды. Мы не боимся критики, мы не золотые червонцы, чтобы всем нравиться. Мы благодарны тем, кто с нами. Включайте свои телевизоры в 21:00 и болейте за нас! Мы не подведём, оправдаем ваши ожидания!»
АиФ: последние новости
Аристов не будет выпускать «Русское шампанское» В Челябинске на Тополинке открылась новая детская поликлиника «Талонов нет! И не будет!». Как найти управу на поликлинику?
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской9
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение