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Тюменцы выступили против изменения названия будущего аквапарка
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Тюменцы выступили против изменения названия будущего аквапарка 

РИА «ФедералПресс» 18 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ее авторам не понравилось, что первоначальное название будущего развлекательного комплекса — «Аквамарин» был изменено на «Летолето». Жители отмечают, что открытие аквапарка в Тюмени — одно из наиболее ожидаемых событий 2018 года. Учитывая, что тюменский комплекс водных аттракционов будет крупнейшим в России, тюменцы ждут момента перерезания ленточки с особым трепетом.
«12 марта стало известно итоговое название аквапарка. Вопреки ожиданиям горожан, уже сориентированных на название «Аквамарин» девелопер планирует назвать крупнейший в России аквапарк «Летолето». Мы, нижеподписавшиеся тюменцы, считаем предложенное название «Летолето» проявлением провинциальной бесвкусицы. Странный неологизм, рифмующийся с отхожим местом (с туалетом), мы полагаем недопустимым названием для одного из будущих символов города. Просим рассмотреть возможность сохранения за аквапарком названия «Аквамарин» или проведения конкурса среди горожан на лучшее название», — говорится в обращении, которое на данный момент поддержали около 300 человек.
Напомним, проект первого в Тюменской области аквапарка реализует один из ведущих региональных девелоперов компания «Сибинтел». Заявленные сроки сдачи объекта — май 2018 года. Застройщик заверяет, что это будет крупнейший в России развлекательно-оздоровительный комплекс с аквапарком и гостиницей, по своей концепции не имеющий аналогов в стране. Площадь ТРЦ составит 130 тысяч кв.м., он будет одновременно обслуживать до 3 тысяч человек, а в сутки — до 6 тысяч. В аквапарке предполагается более 70 аттракционов, почти километровый волновой бассейн, детская зона на 1300 кв.м., вулкан и 6-метровый водопад. В отеле будет 187 номеров уровня «4 звезды», бесплатная парковка на 700 машиномест.
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