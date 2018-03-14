Творческие планы обсудили участники клуба «Феникс» из Марьиной Рощи

Встреча актива АНО «Центр социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью „Феникс“ состоялась на днях в помещении филиала „Марьина Роща“ ТЦСО „Алексеевский“. Об этом сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина.

— Началось собрание с поздравления женской половины клуба с Международным женским днем, а также волонтера Нины Галкиной с днем рождения. Далее мы обсудили перспективы состоявшейся государственной регистрации организации, ознакомились с уставными документами и наметили планы на весну текущего года, — уточнила Ермилина.

Отмечается, что в рамках мероприятия участники также провели читку нового творческого материала, который намерены реализовать в ближайшее время. (ак)