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Творческие планы обсудили участники клуба «Феникс» из Марьиной Рощи
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Творческие планы обсудили участники клуба «Феникс» из Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 14 марта 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Встреча актива АНО «Центр социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью „Феникс“ состоялась на днях в помещении филиала „Марьина Роща“ ТЦСО „Алексеевский“. Об этом сообщила руководитель клуба Ольга Ермилина.
— Началось собрание с поздравления женской половины клуба с Международным женским днем, а также волонтера Нины Галкиной с днем рождения. Далее мы обсудили перспективы состоявшейся государственной регистрации организации, ознакомились с уставными документами и наметили планы на весну текущего года, — уточнила Ермилина.
Отмечается, что в рамках мероприятия участники также провели читку нового творческого материала, который намерены реализовать в ближайшее время. (ак)
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