В библиотеке на Ухтомской обсудили творчество Сергея Михалкова

В библиотеке № 120, которая расположена на Ухтомской улице, состоялась очередная встреча участников клуба «Живая книга». На этот раз она была посвящена творчеству советского и российского поэта Сергея Михалкова . Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— В библиотеке прошли конкурс чтецов и интерактивная викторина по произведениям Сергея Михалкова. Не забыли и про Международный женский день. В творческой мастерской дети сделали подарки для мам — цветы из бумаги, — сообщил Тепляков.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (мю)