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В библиотеке на Ухтомской обсудили творчество Сергея Михалкова
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В библиотеке на Ухтомской обсудили творчество Сергея Михалкова 

Управа района Лефортово 14 марта 2018
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 120, которая расположена на Ухтомской улице, состоялась очередная встреча участников клуба «Живая книга». На этот раз она была посвящена творчеству советского и российского поэта Сергея Михалкова. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— В библиотеке прошли конкурс чтецов и интерактивная викторина по произведениям Сергея Михалкова. Не забыли и про Международный женский день. В творческой мастерской дети сделали подарки для мам — цветы из бумаги, — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (мю)
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