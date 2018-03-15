Кто станет наследником Табакова?

Сегодня, 15 марта, в Москве пройдут похороны Олега Табакова . Поклонники и коллеги скорбят, МХТ Чехова полностью в трауре. Но журналисты уже задаются вопросом, не только о наследниках, но и преемниках

Как выяснили СМИ, в последние несколько лет доходы Олега Павловича в среднем составляли около 2 миллионов рублей в месяц, артист владел недвижимостью на общей стоимостью более 600 миллионов рублей (три квартиры в Москве, загородный дом с участком площадью два гектара).

В числе наследников — вдова артиста Марина Зудина , дети Антон и Александра, рожденные в браке Табакова с актрисой Людмилой Крыловой , Павел и Мария, рожденные в отношениях с Зудиной. Как напоминают СМИ, с дочерью Александрой Олег Павлович фактически не общался.

Впрочем, гораздо серьезнее стоит вопрос о творческом наследии артиста, в МХТ имени Чехова сейчас пытаются решить кто же может стать преемников знаменитого худрука (в «Табакерке» — аналогичная ситуация). «Теперь можно ожидать битвы за власть на самых верхах и самых диковинных высказываний претендующих на кресло деятелей культуры. А когда от зрелища этой битвы будет становиться совсем грустно — мы будем пересматривать фильмы с Табаковым», — отмечает один из обозревателей.

Источник фото: Globallookpress.com