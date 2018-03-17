Историк о «Золотой Орде»: «Похожая история была на Руси

Wday.ru узнал у ученого, могли ли на самом деле произойти на Руси события популярного сериала.

На Первом канале в эти дни идет один из самых ожидаемых сериалов года — «Золотая Орда» с красавицей Юлией Пересильд в главной роли. Этот телепрект будет интересен не только любителям шикарных натурных съемок и роскошных декораций, но и школьникам, которые этой весной изучают период татаро-монгольского ига.

«Конец XIII века. Древняя Русь под игом монголо-татар. Великий князь Ярослав мечтает объединить разрозненные русские княжества и скинуть ненавистные путы, но его врагами на этом пути становятся родной брат — опальный князь Борис и старший сын Владимир. В столицу Руси прибывает посланник Золотой Орды Тенгри-Темир, красавец и ценитель женской красоты. Он должен угнать в Орду тысячи русских воинов, но готов довольствоваться лишь частью, если великий князь отдаст ему княгиню Устинью, жену Бориса. Ярослав не готов нарушить законы веры и чести, но Борис сам идет на этот шаг, надеясь, что эта жертва обеспечит ему княжеский престол…» — сказано в аннотации к сериалу. Wday.ru поинтересовался у историка, могли ли такие события реально произойти в то время на Руси.

Мнение специалиста

Антон Горский , доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН , ответственный редактор сборника «Средневековая Русь»:

— Похожая история имела место на Руси: в 1317 году князю Юрию Московскому отдали в жены сестру хана Узбека. Однако это произошло в начале XIV века, а сериал рассказывает о событиях конца XIII века, разница в полвека существенная. Кроме того, нашему князю отдавали в жены сестру хана, а в «Золотой Орде» говорится об Устинье как о жене Бориса. Как можно отдать в жены женщину, которая уже чья-то жена? Разводы и многоженства на Руси, которая уже была несколько веков христианской, не практиковались. К чужой вере и ханы относились с уважением, например, освобождали духовенство от податей, а тут речь идет о том, чтобы чужую жену замуж выдать… Не говоря уже о том, что Тенгри-Темира послали угнать воинов, а не искать себе жену. Поэтому вся история — не более чем художественный вымысел. И жаль, что так: в нашей истории есть немало настоящих захватывающих сюжетов, достойных экранизации.

«Золотая Орда»: все о том, как снимался сериал

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