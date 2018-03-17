Историк о «Золотой Орде»: «Похожая история была на Руси 

Wday.ru узнал у ученого, могли ли на самом деле произойти на Руси события популярного сериала.
На Первом канале в эти дни идет один из самых ожидаемых сериалов года — «Золотая Орда» с красавицей Юлией Пересильд в главной роли. Этот телепрект будет интересен не только любителям шикарных натурных съемок и роскошных декораций, но и школьникам, которые этой весной изучают период татаро-монгольского ига.
«Конец XIII века. Древняя Русь под игом монголо-татар. Великий князь Ярослав мечтает объединить разрозненные русские княжества и скинуть ненавистные путы, но его врагами на этом пути становятся родной брат — опальный князь Борис и старший сын Владимир. В столицу Руси прибывает посланник Золотой Орды Тенгри-Темир, красавец и ценитель женской красоты. Он должен угнать в Орду тысячи русских воинов, но готов довольствоваться лишь частью, если великий князь отдаст ему княгиню Устинью, жену Бориса. Ярослав не готов нарушить законы веры и чести, но Борис сам идет на этот шаг, надеясь, что эта жертва обеспечит ему княжеский престол…» — сказано в аннотации к сериалу. Wday.ru поинтересовался у историка, могли ли такие события реально произойти в то время на Руси.
Мнение специалиста
Антон Горский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, ответственный редактор сборника «Средневековая Русь»:
— Похожая история имела место на Руси: в 1317 году князю Юрию Московскому отдали в жены сестру хана Узбека. Однако это произошло в начале XIV века, а сериал рассказывает о событиях конца XIII века, разница в полвека существенная. Кроме того, нашему князю отдавали в жены сестру хана, а в «Золотой Орде» говорится об Устинье как о жене Бориса. Как можно отдать в жены женщину, которая уже чья-то жена? Разводы и многоженства на Руси, которая уже была несколько веков христианской, не практиковались. К чужой вере и ханы относились с уважением, например, освобождали духовенство от податей, а тут речь идет о том, чтобы чужую жену замуж выдать… Не говоря уже о том, что Тенгри-Темира послали угнать воинов, а не искать себе жену. Поэтому вся история — не более чем художественный вымысел. И жаль, что так: в нашей истории есть немало настоящих захватывающих сюжетов, достойных экранизации.
«Золотая Орда»: все о том, как снимался сериал
Екатерина Стриженова: «Оторвать ребенка от себя сложно. Но нужно»
Читайте также:
Степан Меньщиков и Ольга Солнце вернулись на «Дом-2»
Фанаты не узнали звезду «Счастливы вместе» Дашу Сагалову
На смену «миллионеру» Вакки: Джиган и Самойлова снова танцуют
Ксению Бородину на съемках «Дома-2» напугал живой Кен