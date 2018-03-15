Лучших молодых музыкантов «Площади согласия» могут определить читатели

В эфире совместного проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия» стартовало зрительское голосование за лучшую группу последних пяти недель.

Проект был запущен в сентябре прошлого года. За это время зрители уже дважды голосовали за любимые группы. Теперь им предстоит сделать выбор для очередной пятерки музыкантов — групп Chapter Five, 600V–66А, Deep Image, Privet Earth!, Sattva Project.

О том, как появился проект «Площадь Согласия», рассказал главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

— Мы добились разрешения проводить подобные встречи в большой официальной газете, главном издании Москвы, — сказал Александр Куприянов. — В нашем городе много талантливых ребят, которым надо куда-то прийти. Но не в подвал и не на квартирник, а в такое место, как это, где советы им дадут музыкальные эксперты с большим сценическим опытом.

Продюсер Бари Алибасов поддержал мнение о том, что это уникальный шанс для артистов.

— Во время моей молодости о таких выступлениях и мечтать было нельзя. В 1963 году, когда я начинал как музыкант, джаз и рок-н-ролл были запрещены и карались законодательно, — вспоминает Бари Алибасов.

— Для молодых музыкантов «Площадь Согласия» — едва ли не единственный шанс заявить о себе, — добавил Игорь Сандлер.

Специальным гостем шоу стал молодой гитарист Олег Изотов.

Завершило эфир выступление группы Easy Dizzy, известной исполнением хитов рокгруппы AC/DC.